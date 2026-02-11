Jeziv zločin potresao Austriju: 5-godišnjak pronađen mrtav, majka se navodno objesila

Austrijska televizija ORF u svom večernjem dnevniku, a ostali domaći mediji na svojim su portalima objavili u utorak navečer da je 48-godišnja majka u višestambenoj zgradi na sjevernom dijelu Kitzbühla vjerojatno ubila svog 5-godišnjeg sina i potom počinila samoubojstvo.

Ono, što je policija u utorak zatekla iza zatvorenih vrata, izazvalo je ne samo šok kod okorjelih i na svašta naučenih policajaca nego i austrijskih građana. Uz upit, zašto je još jedna majka okončala život svoga djeteta? I kako je to uopće bila u stanju učiniti?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nedavno se je sličan slučaj dogodio u Štajerskoj, gdje je u Leobenu ubijen 12-godišnjak. Na smrt ga je noževima izbola vlastita majka, koja se sada nalazi u istražnom zatvoru u navedenom štajerskom gradu, piše Snježana Herek za Fenix Magazin.

U popularnom Kitzbühlu, danas oko 13,45 sati, otkriven je novi, stravičan zločin. Petogodišnji dječak ležao je mrtav na podu, a njegova 48-godišnja majka bila je također mrtva.

Prema policijskom izvješću danom medijima u večernjim satima, obje mrtve osobe su austrijski državljani.

Policija je došla u stan, nakon što je poznanik 48-godišnjakinje digao uzbunu, jer se dječakova majka više nije javljala na telefon.

Medij navode da jedječak ležao mrtav na podu

Prema informacijama koje je dobio austrijski dnevni list “Kronen Zeitung”, pri ulasku policije u stan, mali je dječak ležao mrtav na podu, a “žena se je navodno objesila”.

Mediji navode kako je policija, prema onome što je pronašla na mjestu zločina, isključila mogućnost upletenosti neke druge osobe u navedeno zlodjelo.

“Kod majke nema dokaza o krivnji neke druge osobe. Koliko znamo, žena je živjela u stanu sama sa svojim sinom” rekla je Katja Tersch, voditeljica Ureda kriminalističke policije pokrajine Tirol.

“Susrećemo se s iznimno tragičnim slučajem, koji sada moramo akribično istražiti”, istaknula je Tersch.

Državno odvjetništvo u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, naložilo je obdukciju dječakovog tijela, kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Ono što je dosad poznato je da su majka i dijete navodno sami živjeli u stanu. I da su bili skromni i pristojni. Motiv zločina zasad je nepoznat.

U svakom slučaju za istražitelje izuzetno teška zadaća. Isto, kao i u slučaju 12-godišnjaka iz Leobena u Štajerskoj. U oba slučaja mnoga pitanja su bez odgovora. Prije svega, pitanje motiva za jezovita zlodjela. Ono što je pritom Austrijancima posve neshvatljivo i od čega im se “ledi krv u žilama” je činjenica da su oba slučaja majke bile počiniteljice stravičnih zločina odnosno ubojice vlastite djece.