JESU LI SE BLANKA I RUBEN DOISTA RASTAVILI? Otac legendarne sportašice napokon otvoreno progovorio

Privatni život naše proslavljene atletičarka Blanke Vlašić u posljednje vrijeme puni medijske stupce.

Naime, Blanka je 2022. godine izrekla sudbonosno "da" belgijskom sportskom novinaru Rubenu van Guchtu s kojim je dobila i sina Monda. Nakon što je dječak rođen par je još neko vrijeme viđan zajedno, a Ruben je onda u jednom trenutku otkrio da su u otvorenom braku.

Naime, Ruben je u televizijskom intervjuu kazao da se Blanka potpuno slaže s otvorenim odnosom, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima. Dodao je i da se njihov dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju te da Blanka zna za sve njegove partnerice, no ne i detalje.

"Svakome priznajem taj tip veze"

– To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: "Jadna, neće znati." Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći "ne" želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla – rekao je, a Blanka ni u jednom trenutku nije komentirala njihov odnos niti ove navode. No njezino je ponašanje pod povećalom javnosti, s obzirom na to da je Rubenova objava o otvorenom braku izazvala podijeljene reakcije.

Belgijski novinar nakon toga je dijelio razne fotografije, a doznalo se tko su mu druge partnerice. Blanka je dijelila fotografije sa sinom, ali i svoje poslovne uspjehe. Sada smo tako mogli vidjeti da se nedavno pojavila na Sunset Sports Festivalu u Zadru, i to kao ambasadorica sporta za djecu. Pažnju je privukla svojom pozitivnom energijom i porukama podrške najmlađima, no mnogi su primijetili kako ne nosi vjenčani prsten.

"Pomaganje djeci da otkriju svoju strast i talent za sport naša je misija! Idemo inspirirati novu generaciju da istraži svoj potencijal", objavila je Blanka na društvenim mrežama, no mnogi su primijetili da nema vjenčani prsten na ruci. "Gdje je Ruben?" pitali su pratitelji.

Jesu li se razveli?

Upravo ova nagađanja Blankinih pratitelja bila su povod za to da se raspitaju jesu li se Blanka i Ruben razveli.

– To trebate pitati nju. Nemojte mene o tome, baš me briga. Ja gledam svoj život, ne želim komentirati dalje. To me ne zanima – komentirao je glasine o razvodu Blankin otac, proslavljeni trener Joško Vlašić za Večernji list.

Podsjetimo, za vezu Blanke i Rubena doznalo se u svibnju 2022. godine kada je to Blanka sama objavila.

"Rekli smo da. Rekli smo da u predivnom Splitu. Rekli smo da zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji. Da stvaranju obitelji Van Gucht-Vlašić u budućnosti... Da, najvećem daru koji smo do sada dobili u životu: našem dječaku koji će se roditi do kraja godine i koji nam znači cijeli svijet", napisala je Blanka i oduševila svoje pratitelje koji su joj čestitali odmah u komentarima.

Van Gucht radi kao sportski novinar i voditelj na belgijskoj televiziji VRT. Uz to često komentira nogometne utakmice, ali i biciklistička natjecanja.

Strastveni je maratonac i biciklist, a osim što odlično "biciklira" televizijskim vodama, Ruben je izdao i nekoliko knjiga sportske tematike, a radi i na radiju.