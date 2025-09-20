Jeste li primijetili ovu novost na Poljudu? Hajduk uveo inovaciju, evo s kojim ciljem

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2:0 (1:0) velikog rivala Hajduk.

Publika je imala priliku vidjeti i jednu zanimljivu novost – uz aut-liniju prvi put su se pojavile lopte postavljene na čunjeve.

Ovu inovaciju uveo je Hajduk s jasnim ciljem: spriječiti odugovlačenje i krađu vremena prilikom izvođenja auta ili kornera. Umjesto da se čeka dostava lopte ili da netko od suigrača izgubi dragocjene sekunde, igrač jednostavno sam uzme loptu s čunja i odmah nastavi igru.

Takav način igre već je dulje standard u Premier ligi i pokazao se kao učinkovito rješenje za ubrzavanje ritma utakmica. Hajduk je sada odlučio preuzeti praksu i donijeti dašak engleskog nogometa na hrvatske travnjake, piše Gol.hr.