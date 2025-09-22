Jeste li poslušali novu pjesmu Luke Nižetića? Baš svaki Dalmatinac će se u njoj pronaći

Luka Nižetić, autentična pojava na domaćoj glazbenoj sceni, predstavlja svoj najnoviji singl 'Pomalo' putem kojeg nastavlja otkrivati svoj prvi nadolazeći kantautorski album, čiji se izlazak očekuje u prvoj polovici 2026. godine.

Nakon pjesama 'Manistra na pome', 'Južine' i 'Kalamari, Ćevapi, Kajmak, Sushi', donosi nam pjesmu koja izražava njegov 'state of mind' i filozofiju života. Ovaj emotivni i introspektivni komad pruža dublji uvid u njegov svjetonazor.

- Pjesma je nastala prošlog ljeta u Komiži, mjestu koje ima posebno značenje u mom životu i s kojim sam neraskidivo povezan. Upravo sam ondje pronašao inspiraciju za tekst i melodiju koji savršeno dočaravaju osjećaj slobode što ga donosi život na otoku. Pomalo nije samo usputna riječ ili pozdrav, to je mentalitet, te istovremeno podsjetnik da je u ovom kratkom životu najvažnije stati, udahnuti i osjetiti trenutak. Pjesmu sam napisao kao osobnu mantru koju svatko može prepoznati u svojoj svakodnevici – bilo da je uz more ili usred gradske vreve - otkriva Luka za 24 sata koji priznaje da godine donose svoje, iskustvo koje oblikuje i mijenja naš pogled na svijet.

- S četrdeset na leđima počinjemo život doživljavati drugačije – postajemo iskreniji prema sebi i shvaćamo da imamo izbor u načinu na koji se nosimo s ubrzanim, hektičnim stilom života. Ova pjesma 'Pomalo' upravo je moj odgovor na taj moderni tok življenja – jer sve istinske stvari uvijek dođu na vrijeme. Ne da mi se više trčati za stvarima koje mi nisu važne. Nikad nisam bio tip koji voli planirati sto koraka unaprijed. Najljepše stvari u mom životu dogodile su se baš onda kad sam pustija da sve ide – pomalo - zaključuje popularni Splićanin.