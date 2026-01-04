JESTE LI JE VIDJELI? Nestala Lara (13) iz Kaštela

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba potragu za Larom Burić iz Kaštel Lukšića, rođenom 2013. godine.

Prema dostupnim podacima, djevojčica je visoka 158 centimetara, ima smeđu kosu i zelene oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u crne tajice, tamnu majicu, crnu jaknu ukrašenu cirkonima te tenisice. Nestanak je prijavljen 31. prosinca 2025. godine, a potraga za sada nije dala rezultate.

Iz policije pozivaju građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj djevojčici da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr