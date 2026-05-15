Jeste li i vi dobili ovakvu poruku?

Policija je upozorila na lažne SMS poruke i e-mailove koji posljednjih dana primaju građani diljem Hrvatske. U porukama se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao Ministarstvo unutarnjih poslova i od primatelja traže uplatu novca za nepostojeće prometne prekršaje.

Kako izgleda lažna poruka

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U poruci stoji da je protiv primatelja u tijeku prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama te se od njega traži uplata novčane kazne. Prevaranti dodatno prijete da će, u slučaju nepodmirenja navodnog duga u roku od 48 sati, predmet biti proslijeđen u postupak ovrhe. Kao moguću posljedicu navode suspenziju, privremeno oduzimanje ili čak pravno poništenje vozačke dozvole.

Policija: Ne uplaćujte novac, obrišite poruku

Iz policije naglašavaju kako se radi o klasičnoj "phishing" kampanji, odnosno o pripremnim radnjama za počinjenje prijevare. Građanima se savjetuje da takvu poruku jednostavno obrišu i da na nju ne odgovaraju. Ističu kako ni u kojem slučaju ne treba uplaćivati novac.

Za više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara i savjetima kako se zaštititi, građani mogu posjetiti internetske stranice policije, platformu Web Heroj te YouTube kanal MUP-a.