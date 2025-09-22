Ješe: "Dovođenje polunespremnih Španjolaca je poremetilo koheziju Hajduka"

Dinamo je pobijedio Hajduk 0:2 na Poljudu u sedmom kolu SuperSport HNL-a. Zagrebačka momčad trenera Marija Kovačevića slavljem u prvom derbiju sezone odvojila se na vrhu ljestvice sa 16 bodova, tri više od Splićana koje vodi Gonzalo Garcia. Golove za Dinamo postigli su Arber Hoxha u 44. minuti te Monsef Bakrar u 81. minuti.

U HRT-ovoj emisiji Stadion derbi i situaciju oko Hajduka komentirao je analitičar Vedran Ješe. Posebna tema bio je trener Gonzalo Garcia. "Zamjeram mu jako jer unutar same utakmice vidiš da posjed i taj način igranja ne donosi ništa, a on nije ništa napravio, nije promijenio sustav, nije promijenio pozicije igrača. Ja volim trenere koji prate i gledaju situaciju na terenu i reagiraju, a on se strogo drži svog načina, koji u ovoj utakmici nije donio ništa."

"Opet smo vidjeli da posjed ne donosi bodove ako ne stvaraš šanse. Još ako vidiš da plan igre ne prolazi, moraš onda nešto mijenjati. Hajduk ima na klupi igrače koji mogu donijeti nešto bolje, ali on nije mijenjao. On je u Istri imao vremena, ne znam hoće li ga imati u Hajduku", nastavio je.

"Dovođenje polunespremnih Španjolaca poremetilo koheziju Hajduka"

Ješe je Garciji posebno zamjerio transfere Edgara Gonzaleza i Hugoa Guillamóna: "Garciji najviše zamjeram dovođenje Španjolaca, imali su vrhunsku atmosferu, promoviranje dosta mladih igrača, baš se osjetila kemija. Onda je doveo dva-tri polunespremna Španjolca i mislim da kohezija u ekipi više nije ista.

Bambu nije ni uveo. Onda je iznenađenje da je stavio Sigura umjesto Karačića. Najnevjerojatnija stvar mi je stoperski dio. Vjerujem da je taj Gonzalez solidan, ali nisam vidio jučer da je nešto bolji od Mlačića, koji radi višak.

Ovako Šarlija igra na neprirodnoj poziciji, a Raci je ljevak, može povući, izaći i zaprijetiti, a to ovi stoperi nisu radili, zato smo imali 500 i nešto nekonkretnih pasova. To zamjeram Garciji, nekorištenje domaćih, mladih stopera, koji su pokazali da nisu ništa lošiji od ovih stranaca."