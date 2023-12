Jerko Marinić Kragić o veliko derbiju: "Valjda me ljudi neće mrziti. Ali, što ćeš, to je tako"

Hrvatski vaterpolisti pripremaju se za obranu naslova europskog prvaka, a Jerko Marinić Kragić neće propustiti derbi između Dinama i Hajduka.

- Veliki derbi, najveći hrvatski, rekao bih i jedini. Pratit će se to, nadamo se pobjedi Hajduka (1:2) i da će tjedan završiti još bolje.

Bit ćemo u hotelu, ali ovdje smo na pripremama, to je prioritet. Gledat će se na mobitelima, na televiziji. Nadam se pobjedi Hajduka, valjda me ljudi neće mrziti. Ali, što ćeš, to je tako - kazao je Marinić kojeg u nedjelju čeka 'Noć vaterpola'.