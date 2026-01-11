Jelka u slobodnom padu: Prizor iz splitske zgrade šokirao društvene mreže

Blagdani su prošli, ukrasi su spremljeni, a božićne jelke diljem grada traže svoj posljednji počinak. U jednoj splitskoj zgradi, čini se, dileme nije bilo – nema čekanja lifta, nema nošenja niz stepenice, nego rješenje po kratkom postupku.

Instagram stranica Splitogram objavila je video koji prikazuje kako su stanari jedne stambene zgrade u Splitu odlučno i, barem naizgled, vrlo praktično riješili problem božićne jelke. Uz opis „Kad zakasniš pa moraš po kratkom postupku…“, na snimci se vidi kako jelka doslovno završava u slobodnom padu.

Zanimljivo je i to da susjedstvo, barem prema snimci, ostaje potpuno mirno, kao da je riječ o već uobičajenoj, gotovo tradicionalnoj pojavi. Video je brzo privukao pažnju i nasmijao korisnike društvenih mreža, podsjetivši da u Splitu i odlaganje božićne jelke može imati svoj stil.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Split (@splitogramm)