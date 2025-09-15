Jeličić o novom kiksu golmana Hajduka: "Skuplje od taksija do splitskog aerodroma"

Ivicu Ivušića (30), golmana reprezentacije Hrvatske, Hajduk je u ljetnom prijelaznom roku doveo iz ciparskog Pafosa uz odštetu od 400 tisuća eura. Taj je iznos značajno niži od vrijednosti koju Ivušić ima prema procjeni Transfermarkta (2.3 milijuna eura), a glavni razlog zbog kojeg ga je Hajduk mogao dobiti ispod cijene jest taj da je Ivušić bio ušao u zadnju godinu ugovora s Pafosom, piše Index.

Ivušić je potpisao na četiri godine. Hajduk je reagirao na mogućnost dovođenja iskusnog i dokazanog golmana, ali je tako zaustavio razvoj devet godina mlađeg Tonija Silića. Ivušić je na početku staža u Hajduku spojio par kikseva, od kojih je posljednji onaj za gol i pobjedu Varaždina 2:0 u šestom kolu SHNL-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tim povodom prozvao ga je Joško Jeličić, komentator emisije Studio HNL: "Dovesti Ivušića s 30 godina na takav ugovor na četiri godine i platiti odštetu, a Silić treba čekati priliku. Ako je sad ne dočeka, netko priča nešto što ne drži vodu. Ivušićeva pogreška je skuplja nego ulazak u splitski taksi do aerodroma."

Bio je u Interu, a Osijek ga je prodao za dva milijuna eura

Rođeni Riječanin u Pafosu je bio od 2023. godine, kada je stigao iz Osijeka za dva milijuna eura, a prošle je sezone s 50 nastupa bio jedan od najvažnijih članova ciparskog kluba.

Na početku karijere Ivušić je branio za mlađe kategorije Rijeke i milanskog Intera te u mladosti bio na posudbi u talijanskim klubovima Seregno i Prato. Od 2015. do 2018. bio je golman Istre, zatim je pola sezone proveo u Olympiacosu pa kao slobodan igrač stigao u Osijek.

Hrvatski reprezentativac

U slavonskom prvoligašu zadržao se pet godina, upisao 129 nastupa, primio 119 golova i čistu mrežu zadržao u 61 susretu. Osijek ga je prodao Pafosu za dva milijuna eura. Povremeno je bio i kapetan ekipe.

Godinama je rezervni golman hrvatske reprezentacije iza Dominika Livakovića. U nacionalnom dresu upisao je šest nastupa, a izbornik Zlatko Dalić pozvao ga je i za kvalifikacijske utakmice za SP igrane ovog mjeseca.