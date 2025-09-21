Jeličić: "Najviše me smeta narativ da Hajduk treba igrati 'hajdučki'. Što to znači? Idemo napast?''

Nogometaši Hajduka nanizali su drugi poraz u domaćem prvenstvu, Dinamo je s 0:2 bio bolji u prvoj utakmici subotnjeg programa 7. kola SuperSport HNL-a.

Joško Jeličić u emisiji Studio SHNL na MAXSportu branio je trenera Gonzala Garciju i pojasnio što je po njemu glavni problem Hajduka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

''Bamba da ima situacijsku inteligenciju ne bi bio u Hajduku. Najviše me smeta narativ da Hajduk treba igrati 'hajdučki'. Što to znači? Idemo napast?'' započeo je pa nastavio:

''Livaja igra u presingu intelektualnu obranu pogledom. Pukštas i Bamba ne prepoznaju nikad nikakav okidač za presing. Igrajmo hajdučki, hoćemo li raditi prekršaje? Pa šest igrača u prvih 11 ima 65 kilograma i svakome fali 6-7 kila mišića'', analizirao je igru igrača Hajduka.