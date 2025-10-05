Jeličić: "Hajduk, najveći kritičar suđenja, odjednom bezrezervno vjeruje komisiji"

U emisiji Studio SHNL stručni komentatori MAXSporta Joško Jeličić i Hrvoje Vejić analizirali su deveto kolo SHNL-a Joško Jeličić je u svom stilu prošli tjedan komentirao dvojbenu situaciju oko zaleđa kod prvog gola Hajduka protiv Lokomotive, a i sad je na isti način otvorio emisiju.

"Ostavili smo prostora..."

"Kolegice, rekla si mi da je ovaj tjedan bilo mnogo tenzija na društvenim mrežama. Dobro znaš da me mišljenje tih frustriranih besposličara uopće ne zanima — jer, kako se kaže, besposličarenje je đavolje dvorište. A za one koji ne znaju slušati s razumijevanjem, ponovit ću još jednom", počeo je Jeličić pa je nastavio:

"Naš narativ u prošloj emisiji temeljio se na transparentnosti i, samim time, vjerodostojnosti sudačke organizacije, odnosno Sudačke komisije. Ostavili smo prostora mogućnosti da nije bilo zaleđa Marka Livaje, što se i potvrdilo izvješćem tri dana kasnije, nakon, da tako kažem, Layecove poslanice", piše Tportal.

Dakle, dobili smo odgovor na pitanje zašto u prijenosu odmah nije prikazana sporna situacija — navodno je kriv tehničar. No pravo pitanje je: zašto ta snimka nije puštena ni deset, petnaest, dvadeset minuta kasnije? To će, čini se, ostati vječna tajna. Takav postupak sigurno ne pridonosi transparentnosti, a time ni vjerodostojnosti sudačke organizacije koja, moram reći, očajnički vapi za samostalnošću.

"Vjerujem da će svi akteri u nogometu — treneri, igrači, suci — imati međusobnog razumijevanja za pogreške"

Ono što me ipak veseli jest da smo od utorka 30. rujna 2025. godine, napokon došli do toga da najveći kritičari suđenja — ljudi iz Hajduka — sada bezrezervno vjeruju Sudačkoj komisiji i sucima.

Siguran sam da nas u budućnosti čeka isključivo borba na zelenom travnjaku. Također vjerujem da će svi akteri u nogometu — treneri, igrači, suci — imati međusobnog razumijevanja za pogreške koje se događaju. Pa i mi griješimo, naravno... Osim, kako znamo, njih samih — već dvadeset godina", u svom stilu je završio Jeličić.