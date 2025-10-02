Jednostavna navika za niži tlak koju gotovo nitko ne koristi

Visoki krvni tlak jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u Hrvatskoj i Europi, a liječenje se najčešće svodi na lijekove i osnovne preporuke o zdravijem načinu života. Međutim, novo istraživanje iz SAD-a, koje se lako može primijeniti i na naše prilike, pokazuje da ljudi često zanemaruju jednostavan korak koji bi mogao značajno pomoći - korištenje zamjena za sol.

Zamjene za sol su proizvodi u kojima je dio natrijevog klorida (obične kuhinjske soli) zamijenjen kalijevim kloridom. Time se smanjuje unos natrija, a povećava unos kalija, kombinacija koja prema brojnim istraživanjima pomaže u snižavanju krvnog tlaka.

Iako su ovakve zamjene lako dostupne u trgovinama i ljekarnama, koristi ih vrlo mali broj ljudi. U SAD-u ih koristi manje od 5 posto odraslih, a slična je situacija i u Europi, pa i u Hrvatskoj, gdje o ovim proizvodima rijetko govorimo.

Veliko istraživanje otkrilo poraznu sliku

U sklopu jednog od najvećih zdravstvenih istraživanja u SAD-u (NHANES), analizirano je više od 37.000 odraslih ispitanika u razdoblju od 2003. do 2020. godine. Istraživalo se koju vrstu soli ljudi koriste kod kuće - običnu, zamjensku ili je uopće ne koriste.

Rezultati su pokazali da je vrhunac korištenja zamjena za sol bio 2013. godine, kada ih je koristilo 5,4 posto ljudi. Do 2020. ta brojka je pala na samo 2,5 posto. Čak i među onima koji imaju povišen tlak i mogli bi sigurno koristiti ove zamjene, broj korisnika bio je poražavajuće nizak.

S obzirom na to da se u Europi i Hrvatskoj sve više govori o zdravoj prehrani, ovi rezultati ukazuju na veliku priliku koja još uvijek nije iskorištena.

Zašto zamjene za sol mogu pomoći?

Zamjene za sol smanjuju količinu natrija u prehrani, a istovremeno povećavaju unos kalija. Ovo je važno jer kalij pomaže u snižavanju krvnog tlaka i balansiranju tekućina u tijelu. Brojna istraživanja pokazuju da redovita upotreba ovakvih zamjena može imati jednako povoljan učinak kao i neki oblici liječenja lijekovima, posebno kod osoba s blagom hipertenzijom.

Za razliku od radikalnih promjena prehrane, ova zamjena je jednostavna, ne utječe značajno na okus hrane, a može se lako provesti kod kuće, osobito u svakodnevnom kuhanju.

Tko treba biti oprezan?

Zamjene za sol nisu pogodne za sve. Osobe koje imaju bolesti bubrega ili uzimaju određene lijekove, posebno one koji utječu na razinu kalija, moraju se prije upotrebe posavjetovati s liječnikom. Kod njih višak kalija može biti opasan i izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Što ako ne možete koristiti zamjene?

Ako vam zamjene za sol nisu opcija, i dalje možete smanjiti unos natrija uz druge metode:

umjesto soli koristite začinsko bilje (bosiljak, origano, timijan),

koristite začine poput kumina, kurkume i mljevene paprike,

dodajte svježinu jelima uz limunov sok i naribanu koricu citrusa,

pirjajte češnjak, luk i đumbir za bogatiji okus bez soli,

birajte svježe i smrznuto povrće umjesto konzerviranog,

izbjegavajte gotova i polugotova jela jer često sadrže velike količine skrivenog natrija.