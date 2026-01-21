Jednostavan test na prstima može otkriti rani znak raka pluća

Rak pluća često se otkriva tek u uznapredovaloj fazi, kada su se zloćudne stanice već proširile na druge dijelove tijela. Ipak, postoje određeni rani znakovi koji mogu upućivati na bolest. Među najčešćima su dugotrajan kašalj, otežano disanje, piskanje u prsima te iskašljavanje sluzi ili krvi.

Jedan od mogućih ranih simptoma može se primijetiti i na prstima, pomoću jednostavnog testa poznatog kao Schamrothov znak. Kada se nokti dvaju prstiju prislone jedan uz drugi, kod zdravih osoba između njih se obično vidi mali rombasti razmak. Ako tog razmaka nema, to može upućivati na tzv. batićaste prste, odnosno zadebljanje i oticanje vrhova prstiju, što se povezuje s bolestima pluća, uključujući i rak, piše Mirror.

Što su batićasti prsti

Promjene na prstima ne nastaju naglo, već postupno. U početku dolazi do omekšavanja područja ispod nokta, zatim koža oko ležišta nokta postaje sjajna, a nokti se počinju neuobičajeno zakrivljavati. U kasnijoj fazi vrhovi prstiju mogu izgledati povećano i natečeno zbog nakupljanja tekućine u mekim tkivima.

Važno je naglasiti da izostanak rombastog razmaka pri testu ne znači automatski da osoba ima rak pluća. Ipak, takva promjena može biti jedan od znakova upozorenja i razlog za dodatnu provjeru.

Liječnica opće prakse Helen Piercy ističe da se ne treba ustručavati potražiti savjet:

„Ako primijetite bilo kakve simptome koji vas zabrinjavaju, obratite se svom liječniku. Nazovite, dogovorite pregled i dopustite da vas procijene. Ako bude potrebno, pozvat će vas na pregled uživo. Nemojte se bojati – važno je reagirati na vrijeme.“