Jedno bezalkoholno piće možda vas čini depresivnima

Popularnost gaziranih pića posljednjih je godina u padu zbog povezanosti s pretilošću, dijabetesom tipa 2 i dentalnim problemima. Novo istraživanje iz Njemačke dodatno upozorava da bi konzumacija zaslađenih bezalkoholnih pića mogla povećati i rizik od razvoja depresije, osobito kod žena.

Znanstvenici su otkrili da gazirana pića podižu razinu bakterije Eggerthella, koja je češće prisutna kod osoba s depresijom. "Ovi nalazi naglašavaju ulogu prehrane u depresiji i ističu crijevni mikrobiom kao ključnog posrednika", izjavila je dr. Sharmili Edwin Thanarajah sa Sveučilišne bolnice u Frankfurtu, prenosi New York Post.

U istraživanju je analizirano 405 pacijenata s dijagnozom velikog depresivnog poremećaja i 527 zdravih pojedinaca, a sudionici su sami prijavljivali svoje simptome i unos gaziranih pića.

Rezultati su pokazali da je konzumacija zaslađenih pića predvidjela dijagnozu depresije, pri čemu je obilje bakterije Eggerthella zabilježeno kod žena, ali ne i kod muškaraca. "Kod muških sudionika nismo pronašli značajnu povezanost", naveli su istraživači. Pretpostavlja se da spolni hormoni vjerojatno igraju ulogu, iako je i činjenica da su većinu sudionika činile žene.

Autori studije naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja

Stručnjaci upozoravaju da šećer iz gaziranih pića narušava ravnotežu crijevnog mikrobioma, smanjuje broj korisnih bakterija i potiče rast onih povezanih s upalom. Studije na životinjama pokazale su da Eggerthella smanjuje butirat, protuupalnu aminokiselinu, i iscrpljuje triptofan, prekursor serotonina koji utječe na raspoloženje.

"Mikrobiom je veliki igrač između crijeva i imunološkog sustava. Ono što je ovdje zanimljivo jest da su povezali te bakterije sa psihijatrijskim poremećajem", rekao je dr. Arun Swaminath, koji nije sudjelovao u istraživanju.

Autori studije naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se dokazala uzročno-posljedična veza. Do tada, savjetuju izbjegavanje pića bogatih šećerom i preporučuju vodu kao zdraviju opciju. No, dr. Anna K. Costakis sa Sveučilišne bolnice Northwell Staten Island upozorava i na probiotičke napitke.

"Većina tih pića također je prepuna šećera ili umjetnih zaslađivača, a i oni narušavaju crijevni mikrobiom jednako kao i običan šećer", zaključila je.