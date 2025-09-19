Jedna jednostavna namirnica koju već imate u hladnjaku može sniziti tlak i zaštititi srce

Moždani udar jedan je od vodećih uzroka smrti i invaliditeta u svijetu, a povišeni krvni tlak stoji iza više od polovice slučajeva. Prehrana pritom igra važnu ulogu, a stručnjaci ističu da redovita konzumacija jogurta može znatno smanjiti rizik.

Prema portalu EatingWell, jogurt pomaže u snižavanju krvnog tlaka i poboljšava funkciju krvnih žila, osobito kod osoba s hipertenzijom. „Niži krvni tlak znači i manji rizik od moždanog udara, zbog čega je nutritivni paket mliječnih proizvoda, uključujući jogurt, prijatelj zdravlja srca“, objašnjava dijetetičarka Barbara Baron.

Ključnu ulogu imaju probiotici koji podupiru zdravu crijevnu mikrobiotu. „Budući da jogurt sadrži dobre bakterije, njegova konzumacija može povećati broj probiotika, poboljšati mikrookoliš u crijevima i proizvesti niz blagotvornih učinaka, smanjujući tako šanse za moždani udar,“ navodi nutricionistica Reyna Franco.

Jogurt je ujedno bogat kalcijem, kalijem i proteinima, važnima za regulaciju krvnog tlaka i održavanje zdrave tjelesne mase. „Protein pomaže da ostanemo siti tijekom obroka, što može smanjiti prejedanje i podržati zdravu tjelesnu težinu,“ dodaje dijetetičarka Megan Huff.

Stručnjaci stoga zaključuju da je jednostavan dnevni obrok jogurta praktičan i učinkovit način za podršku zdravlju srca i smanjenje rizika od moždanog udara.