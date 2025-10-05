Jedite ove namirnice svaki dan i rizik od raka crijeva pada za čak 40 posto

Rak debelog crijeva i rektuma jedan je od najčešćih oblika raka u svijetu. Istraživanja pokazuju da prehrana može igrati veliku ulogu u njegovoj prevenciji. Primjerice, veća konzumacija prerađenog i crvenog mesa povezuje se s većim rizikom, dok prehrana bogata vlaknima može pomoći u njegovu smanjenju. Postoje i dokazi da mliječni proizvodi, osobito oni bogati probioticima, mogu imati zaštitni učinak, dok učestala konzumacija alkohola rizik povećava.

Upravo zato su istraživači iz Italije analizirali prehrambene navike gotovo 2.000 oboljelih i više od 4.000 zdravih osoba. Posebno su proučavali unos karotenoida - pigmenata prisutnih u voću i povrću - i otkrili jasnu povezanost. Pokazalo se da veći unos karotenoida značajno smanjuje rizik od raka debelog crijeva.

Najveći učinak zabilježen je kod beta-karotena. Konzumacija hrane bogate ovim pigmentom bila je povezana s čak 40 posto manjim rizikom od raka debelog crijeva i rektuma, prenosi EatingWell.

Povećanje unosa hrane bogate karotenoidima može biti jednostavan i učinkovit način smanjenja rizika od bolesti

Uz beta-karoten, zaštitni učinak pokazali su i alfa-karoten, beta-kriptoksantin te lutein i zeaksantin. Što je unos bio veći, to je i rizik bio manji, što upućuje na snažnu i dosljednu povezanost između ovih nutrijenata i zdravlja crijeva.

Karotenoidi djeluju kao antioksidansi i pomažu u sprječavanju rasta i širenja stanica raka. U ovoj su studiji najčešći izvori karotenoida bili mrkva, citrusi, lisnato povrće, rajčice i grašak. Iako sama metoda istraživanja ima ograničenja, poput oslanjanja na prehrambene upitnike, rezultati pružaju važne dokaze o ulozi biljnih namirnica u smanjenju rizika od raka.

Zaključak istraživača je da povećanje unosa hrane bogate karotenoidima - poput mrkve, batata, rajčice, špinata, kelja ili agruma - može biti jednostavan i učinkovit način smanjenja rizika od kolorektalnog karcinoma. Drugim riječima, što je na tanjuru više voća i povrća jarkih boja, to su šanse za zaštitu zdravlja veće.