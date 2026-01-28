Jedan začin mogao bi smanjiti rizik od raka i visokog kolesterola

Jedan aromatičan začin posljednjih je godina privukao pozornost znanstvenika zbog mogućih zdravstvenih koristi. Istraživanja upućuju na to da bi njegovi sastojci mogli imati zaštitni učinak na organizam, osobito zahvaljujući spojevima koji djeluju kao antioksidansi i pomažu u borbi protiv oštećenja stanica.

Riječ je o kuminu, a studije pokazuju da njegova konzumacija može smanjiti rizik od razvoja raka i sniziti razinu kolesterola. Istraživanje objavljeno 2023. godine u časopisu Frontiers in Oncology proučavalo je učinke ekstrakta kumina na stanice raka kostiju te je pokazalo da određene kemijske komponente pomažu zloćudnim stanicama da se "oporave".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Autori su zaključili da postoji znanstvena osnova za razmatranje kumina kao dijela budućih antitumorskih terapija, uz napomenu da su potrebna dodatna istraživanja, prenosi Daily Express.

Pozitivno djeluje na probavu i regulaciju tjelesne težine

Dodatne studije povezale su kumin i sa smanjenim rizikom od raka jetre, želuca i debelog crijeva. Kako navodi WebMD, istraživanja na životinjama pokazala su da sjemenke kumina mogu zaustaviti rast različitih vrsta tumora, iako stručnjaci ističu da još nema dovoljno dokaza o istom učinku kod ljudi.

Kumin se povezuje i s povoljnim učinkom na kolesterol. Studija objavljena u International Journal of Health Sciences pokazala je značajno smanjenje LDL-a, odnosno "lošeg" kolesterola, kod ispitanika koji su uzimali ekstrakt kumina. Slični rezultati zabilježeni su i u tromjesečnoj studiji na ženama s prekomjernom tjelesnom težinom, kod kojih su se, uz pad ukupnog kolesterola i triglicerida, povisile razine "dobrog" HDL kolesterola.

Osim toga, WebMD navodi da kumin može imati antibakterijska svojstva te pozitivno djelovati na probavu, regulaciju tjelesne težine i razinu šećera u krvi. Lako se uklapa u prehranu i često se koristi u varivima, juhama, jelima od mahunarki, pečenom mesu i povrću.