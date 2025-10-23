Jedan simptom raka dojke lako se može zamijeniti za prehladu

Većina ljudi prepoznaje uobičajene znakove raka dojke poput kvržica, oteklina ili promjena na dojci, no bolest se može očitovati i na drugim dijelovima tijela. U nekim slučajevima može izazvati reakcije slične onima koje tijelo pokazuje tijekom prehlade ili infekcije, što mnogi ne povezuju s rakom. Jedan manje poznati simptom često se zanemaruje, iako može biti važan pokazatelj širenja bolesti.

Prema stručnjacima iz organizacije Cancer Research UK, rak dojke ponekad može uzrokovati oticanje limfnih čvorova u području pazuha. "Limfni čvorovi u tijelu obično se ne mogu napipati, ali mogu nateći kad imate infekciju ili prehladu. Rjeđi uzrok oticanja limfnih čvorova u pazuhu je rak dojke koji se proširio na to područje", navode istraživači i stručnjaci, prenosi Daily Express.

Limfni čvorovi djeluju kao filtri koji uklanjaju bakterije, oštećene stanice i moguće stanice raka iz limfe, a povećavaju se kad se tijelo bori s infekcijom ili kad u njih dospiju zloćudne stanice.

Svaku promjenu na koži treba shvatiti ozbiljno i potražiti savjet liječnika

Rak dojke se, u većini slučajeva, prepoznaje prema promjenama na samoj dojci - najčešće po kvržici. No, kako ističe Cancer Research UK, "većina kvržica u dojkama nije rak". Takve su kvržice obično benigne i mogu nastati zbog prirodne građe dojke, cista ili fibroadenoma, koji se češće pojavljuju kod žena mlađih od 40 godina.

Unatoč tome, stručnjaci naglašavaju: "Važno je svaku kvržicu u dojci provjeriti kod liječnika opće prakse, koji će vas uputiti na daljnje pretrage."

I kod muškaraca se može javiti rak dojke, a najčešće se očituje kroz bezbolnu kvržicu, moguće praćenu iscjetkom iz bradavice ili uvlačenjem bradavice prema unutra. Mogu se pojaviti i promjene na koži, poput osipa, crvenila ili rana koje ne prolaze.

Stručnjaci dodaju da bol u dojkama sama po sebi ne znači nužno prisutnost raka, ali da svaku promjenu na koži ili tkivu treba shvatiti ozbiljno i potražiti savjet liječnika.