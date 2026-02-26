Jedan simptom Parkinsonove bolesti može se pojaviti godinama prije tremora

Parkinsonova bolest, neurološko stanje s više od 40 različitih simptoma, najčešće se povezuje s drhtanjem ruku. Međutim, postoji jedan manje očit simptom koji se može pojaviti godinama prije nego što motoričke poteškoće postanu vidljive.

Kako prenosi Daily Express, britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) kao tri glavna pokazatelja Parkinsonove bolesti navodi tjelesne simptome. Prvi je tremor, odnosno drhtanje, koje obično počinje u šaci ili ruci i najizraženije je kada je ud opušten.

Drugi je ukočenost mišića, koja može otežati kretanje i mimikz te uzrokovati bolne grčeve. Treći ključni simptom su spori pokreti, zbog kojih tjelesne aktivnosti postaju znatno usporenije, što često rezultira karakterističnim hodom malim, teturavim koracima.

Rani znak upozorenja

Uz fizičke poteškoće, bolest prate i razni psihološki simptomi poput anksioznosti, depresije i problema s pamćenjem. Ipak, jedan od najranijih znakova bolesti može biti gubitak osjeta njuha, poznat kao anozmija.

Prema NHS-u, ovaj se simptom ponekad javlja i nekoliko godina prije razvoja drugih, motoričkih simptoma. Humanitarna organizacija Parkinson's UK ističe da čak 95 posto oboljelih doživljava određeni stupanj gubitka ili smanjenja osjeta njuha.

Posljedice gubitka njuha

Iako se može činiti kao manje važan simptom, njegov utjecaj na kvalitetu života je značajan. Iz organizacije pojašnjavaju kako gubitak njuha utječe na oboljele. "Osjet njuha ključan je za doživljaj okusa hrane pa smanjeni miris može dovesti do gubitka ili porasta tjelesne težine."

"Također može utjcati na raspoloženje, odnose s bližnjima i opću kvalitetu života. Osim toga, može ugroziti i sigurnost, primjerice ako osoba ne može osjetiti miris zagorjele hrane", navode iz udruge. Dodaju i lošu vijest: "Ovaj simptom ne reagira na lijekove za Parkinsonovu bolest pa je malo vjerojatno da će se poboljšati čak i uz terapiju."

Ostali mogući simptomi

NHS navodi i niz drugih znakova na koje treba obratiti pozornost. To uključuje probleme s ravnotežom, koji povećavaju rizik od padova i ozljeda, te nelagodu u živcima koja se može manifestirati kao osjećaj peckanja, hladnoće ili trnaca.

Mogu se javiti i pojačano slinjenje, zatvor te problemi s mokrenjem, poput česte potrebe za odlaskom na zahod noću. Poteškoće sa spavanjem mogu uzrokovati iznimnu pospanost tijekom dana, a problemi s gutanjem mogu dovesti do dehidracije i pothranjenosti. Među ostalim simptomima su i seksualne poteškoće, vrtoglavica ili nesvjestica pri ustajanju zbog naglog pada krvnog tlaka te prekomjerno znojenje.