Jedan proizvod povlači se iz dućana. Ako ga imate kod kuće, odmah ga bacite

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je potrošače o opozivu ograničenih serija određenih NAN formula za dojenčad, navodeći da se mjera provodi iz predostrožnosti. Riječ je o više proizvoda iz NAN asortimana (među njima NAN A.R., OPTIPRO 1, LACTOSE FREE, CONFORT/COMFORTIS te SUPREMEpro), u različitim pakiranjima i serijama.

Inspektorat pritom navodi da proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) 178/2002, koja utvrđuje opća načela i uvjete zakona o hrani te postupke u području sigurnosti hrane. U Hrvatskoj se obavijesti o opozivima i povlačenjima hrane objavljuju kroz sustav RASFF, kojim upravlja Državni inspektorat.

Koji su proizvodi obuhvaćeni opozivom?

Opoziv se odnosi isključivo na serije navedene u nastavku (provjerite oznaku serije/lot i datum isteka na pakiranju):

NAN A.R. (800 g)

Serija 5057080623 – rok 28.02.2027

Serija 5187080622 – rok 31.07.2027

NAN EXPPR HA (400 g)

Serija 51280742C2 – rok 31.05.2027

Serija 52810742C1 – rok 31.10.2027

NAN LACTOSE FREE (400 g)

Serija 51150346AC – rok 30.04.2027

Serija 51520346AE – rok 30.06.2027

NAN OPTIPRO 1

(800 g) Serija 51180346AD – rok 30.04.2027

(800 g) Serija 51190346AD – rok 30.04.2027

(400 g) Serija 51530346AD – rok 30.06.2027

(800 g) Serija 51560346AE – rok 30.06.2027

(800 g) Serija 52630346AB – rok 30.09.2027

(400 g) Serija 52640346AB – rok 30.09.2027

NAN CONFORT 1 (800 g)

Serija 51250742F3 – rok 30.11.2027

Serija 52620742F2 – rok 31.03.2027

NAN COMFORTIS 1 (800 g)

Serija 51320346AE – rok 31.05.2027

Serija 51550346AB – rok 30.06.2027

Serija 51680346AC – rok 30.06.2027

Serija 52670346AA – rok 30.09.2027

NAN SUPREMEpro 1 (800 g)

Serija 51450742F2 – rok 31.05.2027

Serija 51710742F2 – rok 30.06.2027

Serija 52740742F3 – rok 31.10.2027

NAN SUPREMEpro 2 (800 g)

Serija 51230742F2 – rok 31.05.2027

Serija 51540742F2 – rok 30.06.2027

Serija 51910742F1 – rok 31.07.2027

Serija 52840742F1 – rok 31.10.2027

NAN COMFORT 2 (800 g)

Serija 51560742F3 – rok 31.12.2026

Serija 52890742F1 – rok 30.04.2027

Što trebaju učiniti potrošači?

Kupcima se savjetuje da ne koriste proizvod ako se podaci na pakiranju (serija i rok trajanja) podudaraju s gore navedenima, nego da ga izdvoje i postupe prema uputama iz opoziva.