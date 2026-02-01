Jedan od najljepših dijelova Splita postat će neprepoznatljiv: Konačno kreću arheološka istraživanja u Hrvojevoj ulici

Nakon gotovo godinu dana zastoja, napokon se otvara put početku arheoloških istraživanja u Hrvojevoj ulici, jednom od najosjetljivijih i najvrjednijih prostora unutar povijesne jezgre Splita. Kako je objavio splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 29. siječnja odbila je žalbu tvrtke Delmat Galiot, čime su se stekli uvjeti za potpis ugovora s izvođačem arheoloških radova – tvrtkom Neir.

Javna nabava za arheološka istraživanja raspisana je još 5. ožujka 2025. godine, no realizacija projekta zaustavljena je zbog žalbenog postupka. Iako se radi o zahvatu od iznimne važnosti za povijesnu jezgru grada, administrativne prepreke dovele su do gotovo godinu dana kašnjenja.

Tri ponuditelja, jedan sporni žalitelj

Na natječaj su se javile tri tvrtke – Contarini, Delmat Galiot i Neir, pri čemu su ponude bile rangirane od najjeftinije prema najskupljoj. U prvom krugu odabran je Contarini kao najpovoljniji ponuditelj, no žalbu je uložio isključivo Delmat Galiot.

Nakon razmatranja žalbe, DKOM je poništio prvotnu odluku o odabiru izvođača te naložio novi postupak. Prema toj odluci, posao je dodijeljen tvrtki Neir, iako je pritom utvrđeno da ni Delmat Galiot, koji je uložio žalbu, nije ispunjavao uvjete natječaja. Time je, kako ističe Ivošević, izgubljeno dragocjeno vrijeme, a projekt će se realizirati po višoj cijeni.

Slijede konzervatorski uvjeti i uređenje ulice

Po završetku arheoloških istraživanja, Konzervatorski odjel u Splitu donijet će posebne konzervatorske uvjete za pojedine detalje projekta uređenja Hrvojeve ulice. Nakon usklađivanja projektne dokumentacije s tim uvjetima, slijedi nova javna nabava za uređenje Hrvojeve ulice.

„Vrijeme je da Hrvojeva završi svoju preobrazbu i zablista. Dioklecijanova palača to zaslužuje“, poručio je Bojan Ivošević, naglašavajući važnost projekta za očuvanje i prezentaciju povijesne jezgre Splita.