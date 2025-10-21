Jedan detalj i podatak s poznate manifestacije na splitskoj Rivi fascinantan je. Evo o čemu je riječ

Više od 5000 ljudi koji su prve nedjelje u listopadu na Rivi sudjelovali u utrci Race for the Cure i tom prilikom prikupili 80 tisuća eura za magnetsku rezonancu zajedno su prohodali nevjerojatnih 24 milijuna kilometara što je udaljenost do Oaklanda u SAD-u.

Od prikupljenog novca će se kupiti magnetska rezonanca koja će služiti isključivo za snimanje onkoloških bolesnika što je novost u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Šef Onkologije u splitskoj bolnici Eduard Vrdoljak ističe da je nedavno Eurostat objavio podatak kako novooboljela bolesnica od raka dojke u Hrvatskoj ima druge najmanje šanse u EU da umre od te bolesti. Prije desetak godina šansa da novo dijagnosticirana bolesnica sa rakom dojke umre od te bolesti bila je veća od 40 posto, a sada je manja od 12 posto.

- Došli smo do toga da se bolest dijagnosticira ranije, digli smo svijest o bolesti, smanjili strah, bolje smo se organizirali. Jako je bitno kazati i da osoba koja trči ili vježba ima četvrtinu manje šanse da će umrijeti od raka dojke nego osoba koja to ne radi. Reducirali smo smrtnost od raka dojke za više nego dvostruko u posljednjih deset godina.

Izvršna direktorica Udruge Sve za nju Ljiljana Vukota podsjeća kako Županijska liga protiv raka Split svojim raznim aktivnostima, ali i organizacijom Race for the Cure gradi zajednicu kakvu trebamo, u kojoj osjećamo društvenu podršku koja ne stigmatizira, koja okuplja sve ljude dobre volje i koja se bori i za prevenciju i za zdravlje, te ozdravljenje oboljelih žena.

Zahvaljujući tome što se posljednjih godina javno sve više govori o raku dojke žene su postale osviještene, te češće i više odlaze na preventivne preglede. Posljednjih 7-8 godina smrtnost od raka dojke je smanjena za 23 posto. Nekada je umiralo više od 1100 pacijentica s rakom dojke sada ih život izgubi njih 700.

- I to je previše, svjesni su svi, ali kada se sagledaju činjenice kome treba zahvaliti. Napretku medicine, novim metodama liječenja, probirnom programu, ali prije svega dizanju svijesti žena i da se odazovu na probirni program i da se mlađe samopregledaju i provode druge preglede. Da brinu o svom zdravlju. Za to nam je potrebna jedna društvena atmosfera koja će takve stvari promovirati, a i na mala vrata lagano ubosti nešto što zovemo vlastita odgovornost za zdravlje.

Puno se može napraviti da do bolesti ne dođe ili da je se odgodi za neke poznije godine i napominje da to nije samo pitanje zdravlja već puno veće pitanje i najosnovniji resurs svake države i društva, pa i našega. Zdravlje je doista prvo!

Danas tako imamo situaciju u kojoj u ukupnom broju oboljelih, koji je 3088 po registru iz 2022. godine, ima 20 posto žena koje su mlađe od 50 godina i koje do sada nisu bile obuhvaćene Nacionalnim probirnim programom, otkriva Vukota.

Žene moraju rano otkriti rak, te biti optimalno i pravodobno liječene personaliziranim načinom što znači da liječenje bude prilagođeno svakoj osobi, njenom organizmu i tumoru kojeg ima.

- Hrvatska već nekoliko godina ima Zavod za personaliziranu medicinu i postoji mogućnost sveobuhvatnog genetskog testiranja iz tkiva tumora, te se točno može znati za pacijente koji imaju određene mutacije kakvu terapiju trebaju dobiti. To je veliki razlog za optimizam, a žene koje se strašno boje raka trebaju čuti ovu priču i činjenicu da je rak dojke danas kronična bolest i da je to rak koji se može izliječiti u više od 90 posto slučajeva.

Kazala je i da se danas zna kako će tijekom cijelog svog životnog razdoblja do 80- ih godina svaka treća osoba dobiti neki rak, dok će svaka deveta žena u Hrvatskoj tijekom tog životnog razdoblja dobiti rak dojke.