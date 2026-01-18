Je li zdravo trčati zimi?

Dok temperature padaju, dio trkača preseli treninge u dvoranu ili na traku. No trčanje zimi nije nužno loša ideja - dapače, može biti ugodnije nego ljeti jer se tijelo manje pregrijava, a mnogima je lakše održati ritam treninga kad nisu izloženi vrućini.

Prednosti zimskog trčanja

Trčanje po hladnijem vremenu često djeluje "lakše" nego po velikoj vrućini: srce i tijelo manje se muče s hlađenjem, pa su izdržljivost i tempo nekad bolji nego što očekujete. Osim toga, zimi je lakše održati kontinuitet - a upravo je redovitost najveći faktor napretka, bilo da trčite zbog kondicije ili imate ciljanu utrku.

Hladnoća može i blago povećati potrošnju energije, ali važno je imati realna očekivanja: tijekom trčanja se brzo zagrijete, pa to nije "čarobni trik" za mršavljenje. Korisnije je gledati na zimske treninge kao na način da ostanete aktivni u razdoblju godine kad se općenito manje krećemo.

Tijelo se navikne, a glava ojača

Prvih nekoliko hladnih treninga zna biti neugodno jer tijelo instinktivno štedi toplinu, pa ruke i noge mogu djelovati "zaleđeno". No kako trčite redovitije, organizam se prilagodi i taj osjećaj postaje slabiji - jednostavno se naviknete na niže temperature.

Mentalno, zimsko trčanje mnogima pomaže jer donosi dnevnu rutinu i izlazak na svjež zrak, baš u razdoblju kad nam se najčešće ne da van. Dnevno svjetlo i kretanje mogu pozitivno utjecati na raspoloženje i san, posebno ako zimi imate osjećaj tromosti ili pad energije.

A tu je i praktična strana: ako se pripremate za proljetnu utrku, treninzi po vjetru, hladnoći i promjenjivom vremenu grade izdržljivost i disciplinu - pa vas na dan utrke lošiji uvjeti teže izbace iz takta, piše Index.