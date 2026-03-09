Close Menu

Je li ovo moguće? Prvo devastirali dječje igralište pa sanirali štetu! Ninčević pohvalio roditelje

Dalibor Ninčević poručio da je riječ o dobrom primjeru preuzimanja odgovornosti i važnoj odgojnoj poruci za cijelu zajednicu
Nekoliko dana nakon što je javnost upozorena na devastaciju novouređenog dječjeg igrališta u Ulici Petra Kružića u Solinu, šteta je sanirana, a igralište vraćeno u prvobitno stanje.O svemu se oglasio solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je na društvenim mrežama poručio da su počinitelji zajedno sa svojom obitelji popravili nastalu štetu.„Prije nekoliko dana pisao sam o devastaciji novouređenog dječjeg igrališta u Ulici Petra Kružića i završio objavu riječima da bi roditelji trebali djeci dati četke, pinel i boju te ih naučiti kako se preuzima odgovornost i kako se vlastita pogreška ispravlja. Danas, s ponosom mogu reći da je ta posljednja rečenica očito shvaćena ozbiljno“, poručio je Ninčević.
Igralište vraćeno u prvobitno stanje

Gradonačelnik je naveo da su počinitelji i njihova obitelj sanirali štetu te igralište vratili u stanje kakvo je bilo prije oštećenja.

Prema njegovim riječima, time su poslali važnu poruku zajednici.

„Pokazali su odgovornost, ali i poslali važnu poruku svima nama – da pogreške postoje, ali da je najvažnije kako se prema njima odnosimo i jesmo li ih spremni ispraviti te preuzeti odgovornost za ono što smo loše učinili“, istaknuo je.

Zahvala roditeljima i policiji

Ninčević je dodao da je riječ o primjeru koji može poslužiti drugima, osobito mladima, ali i cijelom društvu.

„Preuzimanje odgovornosti, priznanje pogreške i spremnost da se šteta popravi vrijednosti su koje želimo vidjeti u našoj zajednici“, poručio je.

Gradonačelnik je pritom zahvalio roditeljima koji su, kako je naveo, pokazali odgovornost i poslali važnu odgojnu poruku svojoj djeci, ali i policiji koja je brzo pronašla počinitelje.

Na kraju je izrazio nadu da će ovaj slučaj biti poticaj svima da više čuvaju javne prostore i ono što se gradi za dobrobit zajednice.

„Grad možemo učiniti boljim samo ako svi zajedno brinemo o prostoru u kojem živimo“, zaključio je Ninčević.

