Je li ovo moguće? Prvo devastirali dječje igralište pa sanirali štetu! Ninčević pohvalio roditelje

Igralište vraćeno u prvobitno stanje

Gradonačelnik je naveo da su počinitelji i njihova obitelj sanirali štetu te igralište vratili u stanje kakvo je bilo prije oštećenja.

Prema njegovim riječima, time su poslali važnu poruku zajednici.

„Pokazali su odgovornost, ali i poslali važnu poruku svima nama – da pogreške postoje, ali da je najvažnije kako se prema njima odnosimo i jesmo li ih spremni ispraviti te preuzeti odgovornost za ono što smo loše učinili“, istaknuo je.

Zahvala roditeljima i policiji

Ninčević je dodao da je riječ o primjeru koji može poslužiti drugima, osobito mladima, ali i cijelom društvu.

„Preuzimanje odgovornosti, priznanje pogreške i spremnost da se šteta popravi vrijednosti su koje želimo vidjeti u našoj zajednici“, poručio je.

Gradonačelnik je pritom zahvalio roditeljima koji su, kako je naveo, pokazali odgovornost i poslali važnu odgojnu poruku svojoj djeci, ali i policiji koja je brzo pronašla počinitelje.

Na kraju je izrazio nadu da će ovaj slučaj biti poticaj svima da više čuvaju javne prostore i ono što se gradi za dobrobit zajednice.

„Grad možemo učiniti boljim samo ako svi zajedno brinemo o prostoru u kojem živimo“, zaključio je Ninčević.