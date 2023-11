JE LI MOSTU U KANJONU CETINE POTREBAN BUROBRAN? Gradonačelnik Tomasović: "Kada su velike bure neće vam ni burobrani puno pomoći"

Omiška obilaznica, koja se sastoji od tri tunela i mosta u kanjonu Cetine, trebala bi se otvoriti za promet oko Nove Godine. Most nema vjetrobrane pa se u Omišu pitaju hoće li se zbog toga često zatvarati za promet u zimskim mjesecima.

Most je svečano spojen još u ožujku, no prvi automobili omiškom bi obilaznicom trebali proći tek poslije Nove godine. Svi su građevinski radovi dovršeni, sada se cijela dionica oprema.

"Tuneli moraju dobiti sustav vatrozaštite, vatrodojave, moramo završiti rasvjetu cijele trase i tunela, signalizaciju, moramo postaviti još neke trafo-stanice i to sve napojiti sa strujom", rekao je Tomislav Cvetko, predstavnik naručitelja Hrvatske ceste.

Projektom nisu ni bili planirani vjetrobrani na mostu, nema ih nijedan most u Hrvatskoj osim Pelješkoga, rekli su za HRT u Hrvatskim cestama.

"Kada su velike bure neće vam ni burobrani puno pomoći"

Ruku na srce, zimi kad nema prometa na magistrali malo tko će ići obilaznicom jer ona vas u smjeru Splita vodi u zaleđe, s magistralom je spojena samo u smjeru Makarske. Usto, vjetrobrani bi putnicima pokvarili atraktivan pogled s mosta.

"Kada su velike bure neće vam ni burobrani puno pomoći. Svjedoci smo puno puta, kada idete prema Zagrebu, kada prođete Maslenicu imate burobrane, ali dionica je zatvorena kad su velike bure", naglašava za Regionalni Dnevnik Ivo Tomasović, gradonačelnik Omiša.

U Hrvatskim cestama razmatraju mogućnost postavljanja vjetrobrana, no važnije od toga jest da će se obilaznicom prometovati iduće sezone, čime će se barem za 30 posto smanjiti gužve u Omišu. Obilaznica će dobiti puni smisao tek s brzom cestom Split - Omiš. Izgradit će se do 2027., posljednja je najava iz Ministarstva prometa, ali u to na omiškom području malo tko vjeruje.