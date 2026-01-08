JE LI MOGUĆE Kreću radovi na pročišćivaču vode na izvoru Jadra. Dogodine pitka voda svima, ne samo njima!

"Obavijest potrošačima vode zbog povećanja parametara mutnoće..."

Ovakvi naslovi u medijima, odnosno na web stranicama splitskog Vodovoda i kanalizacije pod segmentu ‘aktualnosti’, uskoro bi trebali postati prošlost.

Jer, došli smo i do tog trenutka, kreću radovi na pročišćivaču pitke vode na izvoru Jadra! Sva je dokumentacija riješena, ostaju još samo radovi koji bi do proljeća 2027. godine trebali završiti. Kako je izvođač Strabag, čini se da bi sve trebalo ići glatko, da za godinu i pol dana cca cijeli splitski bazen više neće trebati prokuhavati vodu iz špina ni kupovati buteljiranu pitku vodu u dućanima…

Potvrđeno je

Potvrdio nam je to direktor ViK-a Miroslav Delić.

-Pred sami smo početak radova na pročišćivaču pitke vode na izvoru Jadra, uređaju koji se službeno zove uređaj za kondicioniranje pitke vode Jadro. Kažemo da je to nekako šećer na kraju, jer prethodnih godina smo uložili ogromna sredstva, kroz različite projekte i prvenstveno kroz dvije velike aglomeracije te kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, ali i kroz naša vlastita sredstva od naknada. Posljednjih godina smo se približili ‘cifri’ od ukupno 700 milijuna eura investicija.

Naravno, pročišćivač je ostao na kraju. U prosincu 2024. godine smo tek okončali natječaj za izbor najboljeg ponuđača. Nakon potpisivanja ugovora obveza izvođača je bila da pripremi svu projektnu dokumentaciju potrebnu za izdavanje građevinske dozvole, izvođač je to u ugovorenim rokovima napravio i onda smo mi od Ministarstva graditeljstva ishodili građevinsku dozvolu, 10. prosinca prošle godine. - ukratko je ponovio naš sugovornik tijek događanja oko tog vitalnog uređaja.

Dodao je direktor Delić ne bez humora u glasu kako će se tako konačno završiti teza koja se provlačila kroz medije ‘kako se radi o nekom mitskom biću, kojeg svi znaju, a nitko ga nije vidio’… Makar, mora se reći i da je ‘idejno rješenje za uređaj za kondicioniranje pitke vode’ na stranicama ViK-a objavljeno još u prosincu 2018. godine, a o pročišćivaču se počelo govoriti godinama prije nego li je to komunalno poduzeće pod direktorsku palicu preuzeo Tomislav Šuta, tada poznatiji kao nekadašnji ravnatelj Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici (u nastajanju), a kasnije nacionalno poznat kao gradonačelnik Splita.

2027. objekt počinje s radom

-U tijeku su pripreme na terenu izvođača kako bi mogli započeti radovi, tijekom idućeg tjedna planira se otvaranje radova. Sam uređaj je vrijedan 35 milijuna eura, rokovi za izvođenje su vrlo kratki, samo 14 mjeseci. Bit će to zahtjevan posao za izvođača, ali ne sumnjam u njih, ipak je riječ o tvrtki s priličnim renomeom…

Nakon tih 14 mjeseci, u proljeće 2027. godine, predviđeno je da objekt započne s radom!

Naravno, kao probni rad, da vidimo je li sve funkcionira, je li voda obrađena kako treba i taj probni rad bi trajao godinu dana. Nakon toga ViK bi preuzeo objekt i zapisnički, nakon toga smo odgovorni za njegovo funkcioniranje. - najavljuje direktor ViK-a dane bez cisterni s pitkom vodom.