Je li moglo teže? Hrvatska u skupini smrti u Ligi nacija

Nakon što odradi Svjetsko prvenstvo, Hrvatska će u skupini A3 biti s europskim prvakom Španjolskom, Hrvatskom, Engleskom i Češkom.
Liga A
Skupina A1: Francuska, Italija, Belgija, Turska
Skupina A2: Njemačka, Nizozemska, Srbija, Grčka
Skupina A3: Španjolska, Hrvatska, Engleska, Češka
Skupina A4: Portugal, Danska, Norveška, Wales
