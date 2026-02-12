Je li moglo teže? Hrvatska u skupini smrti u Ligi nacija

Nakon što odradi Svjetsko prvenstvo, Hrvatska će u skupini A3 biti s europskim prvakom Španjolskom, Hrvatskom, Engleskom i Češkom.

Nakon što odradi Svjetsko prvenstvo, Hrvatska će u skupini A3 biti s europskim prvakom Španjolskom, Hrvatskom, Engleskom i Češkom, piše tportal.

Liga A

Skupina A1: Francuska, Italija, Belgija, Turska

Skupina A2: Njemačka, Nizozemska, Srbija, Grčka

Skupina A3: Španjolska, Hrvatska, Engleska, Češka

Skupina A4: Portugal, Danska, Norveška, Wales