Je li bojanje kose u trudnoći sigurno i na što trebate malo pripaziti?

Bojanje kose u trudnoći se nekada smatralo opasnim pa mnoge žene izbjegavaju bojati kosu u ovom periodu svojeg života. Ipak, kako kažu istraživanja i stručnjaci, boja za kosu ne može utjecati na bebu.

Za svaki slučaj najbolje je kosu bojati nakon što prođe prvih 12 tjedana trudnoće.

Kako bojati kosu u trudnoći?

Postupak za bojanje kose je isti u trudnoći kao i inače. Potrebno je koristiti rukavice, ali i prozračiti prostor u kojem boravite za vrijeme bojanja. Možda je jedini problem što sada nećete moći u potpunosti same obojati kosu kod kuće, već ćete trebati nečiju pomoć, prenosi N1.

Najbolje je otići u frizerski salon.

Ono što bi svakako trebalo napraviti je test s bojom (patch test), pogotovo ako uzimate neku drugu boju koju do sada niste koristili. Koža u trudnoći može drugačije reagirati pa da se spriječi alergijska reakcija najbolje je malu količinu pomiješane boje staviti iza uha ili na vrat.

Ta boja se nanosi štapićem za uho ili vatom, a potom se čeka 48 sati i gleda dolazi li do reakcije poput osipa ili crvenila.

U slučaju da se reakcija javi, boja se ne smije koristiti, a ako je sve u redu, trudnice mogu bojati kosu navedenom bojom. Detalji i upute za ovaj test se nalaze u uputama svake boje za kosu.

Koju boju koristiti?

Trudnice mogu koristiti boju koju inače koriste, a ako žele biti sigurnije ili im ne odgovara intenzivan miris boje za kosu, postoje i druge opcije. Mogu se kupiti boje bez amonijaka koje nemaju toliko intenzivan miris i ne peku za oči, a jednako su dobre.

Druga opcija je kupovina prirodnih biljnih boja poput kane (henna) koja se koristi na nešto drugačiji način, ali daje jednake rezultate. Još jedna mogućnost je kupovina preljeva za kosu koji se nanose na mokru kosu, a mogu se koristiti i samo sprejevi za izrast.

Treba uzeti u obzir i da kosa u trudnoći može drugačije reagirati na boju pa možda nećete dobiti istu nijansu kao inače. Može se dogoditi i da se neće jednako "primiti" na svim dijelovima kose.

Koliko je bojanje kose u trudnoći sigurno?

Prema riječima ginekologinje Selene Zanotti bojanje kose je sigurno za trudnice jer količina kemikalija koja se nalazi u bojama se u kožu propušta u minimalnim količinama. Ovo vrijedi kada je tjeme zdravo.

U slučaju psorijaze na glavi ili drugog stanja kože, tjeme može imati ranice i pukotine pa koža može apsorbirati više kemikalija u krvotok. Baš kao i drugi liječnici, Zanotti također savjetuje da se s bojanjem pričeka do 13. tjedna trudnoće, kako je rekla za Cleveland Clinic.

Isti odgovor o bojanju kose dao je i dr. med. Ivo Balenović na neovisnom zdravstvenom forumu cybermed.hr. On kaže da bojanje kose neće imati utjecaja na trudnoću i plod, jer su kemikalije u preparatima u vrlo niskim koncentracijama pa ne postoji opasnost za plod.

U slučaju da se i dalje ne osjećate sigurno, uvijek možete pitati svojeg ginekologa. On će vam dati preporuke i savjete s obzirom na vaše stanje.

Zaključak

Bojanje kose u trudnoći je sigurno uz pridržavanje nekoliko savjeta. Količina kemikalija u bojama nije toliko velika da bi štetila trudnici ili bebi. Jednako tako, samo mala količina tih kemikalija dolazi u krvotok.

Ipak, ako se trudnica ne osjeća sigurno, uvijek postoje drugačije boje, a može se i posavjetovati sa svojim ginekologom.