Javile su se žene koje su ostavile štence. Kažu da su s jednog dalmatinskog otoka i ispričale su svoju stranu priče: "Mi smo te jadne životinje željele spasiti. Zvale smo, pokušale smo i napravile smo što smo mogle"

Gotovo svi hrvatski mediji danas su prenijeli priču o slučaju iz Lukavca kraj Velike Gorice, gdje su na novogodišnje poslijepodne pronađeni štenci ostavljeni u vrećici na otvorenom, koji su ubrzo uginuli od gušenja i smrzavanja. Događaj je zabilježila nadzorna kamera u blizini DVD-a Lukavec, a snimka se munjevito proširila društvenim mrežama i portalima, potaknuvši val javnih osuda i potragu za dvjema ženama koje se dovodi u vezu s događajem.

"Zvučalo je kao bolno mijaukanje"

Međutim, potraga za "hladnokrvrnim ubojicama" kako ih nazivaju mediji nije uopće potrebna, dvije mlade žene su s otoka Korčule i jutros su se same, dragovoljno javile policiji gdje su ispričale svoju stranu priče, piše Jug info.

Kako su ispričale za spomenuti portal, nekoliko bračnih parova s Korčule boravilo je u okolici Zagreba zbog dočeka Nove godine, a dvije žene su prvi dan 2026. odlučile provesti u poslijepodnevnoj šetnji. Tom su prilikom na obližnjem stablu uočile čvrsto zatvorenu vrećicu obješenu o granu, iz koje je, kako navode, dopiralo mijaukanje, zbog čega su zaključile da se u njoj nalaze mačići.

"Zvučalo je kao bolno mijaukanje, odmah smo uzele vrećicu i otvorile je da uđe zraka. Nisam detaljno zagledala u vrećicu jer mi je bila muka, tek smo iz medija doznale da se radi o štencima", ispričala je.

Kako piše Jug info, bilo im je jasno da će životinje uginuti ako ih tu ostave pa su uzele vrećicu i pozvale taksi. Budući da su iz Korčule, ne žive u Lukavcu, a uskoro ih čeka i dug povratak na otok, nisu imale puno vremena pa su odmah pretražile internet i nazvale nekoliko brojeva raznih udruga i skolništa za životinje, o čemu prilažu i dokaze, zapisnik poziva i poruke.

"Nitko ih nije htio uzeti, neki se nisu ni javili. Mislile smo da su mačići pa smo tako i komunicirale, iz Skloništa za životinje Velika Gorica su rekli da se ne brinu za mačke", prisjeća se sudionica događaja.

"Učini dobro, izij *ovno"

Taksijem su došli do Lukavca gdje su srele čovjeka, prolaznika i pitale ga za savjet, a on im je rekao da ih ostave na nekom vidljivom mjestu gdje će ih netko ubrzo pronaći i skloniti. Lokacija ispred DVD-a im se činila najfrekventnijom.

"Čak smo i promislili na kamere, ali mi smo zapravo željele napraviti dobro djelo. Bile smo uvjerene da će ih netko pronaći i uzeti, razumijete da ih mi nismo imali gdje skloniti, nismo iz Lukavca, naša kuća je udaljena skoro 600 kilometara!".

"Učini dobro, izij *ovno", kaže starinska izreka, dobro djelo spašavanja mačaka, koje su zapravo psi, pretvorilo se u noćnu moru i javni linč medija. Nitko nije ponovio dobronamjernu gestu dviju otočanki, prolaznici u Lukavcu su sigurno čuli bolno jaukanje štenaca u vrećici, no nitko ih nije uzeo i sklonio, nakon čega su i uginuli. Sudionice se danas, s odmakom, pitaju koliko ih je u trenutku pronalaska već uginulo, pitanje o kojem tada, u žurbi da pomognu, nisu ni razmišljale.

Jučer, a pogotovo danas je pokrenuti javni linč, nazivaju ih ubojicama, spodobama, nakazama monstrumima, komentare na društvenim mrežama nemojte niti čitati, a u dnevnicima TV kuća ta je vijest udarna. Međutim, otočanke su još jutros poslale reakciju svim medijima koji su objavili vijest pozivajući se na članke 40., 41. i 42. Zakona o medijima tražeći ispravak netočnih navoda, zahtjev za uklanjanje video snimke te zahtjev za objavu javne isprike. U mailu su priložile i dokaze, a jutros su se same javile i u PP Korčula. Što je najzanimljivije, sve mailove su potpisale imenom i prezimenom, no to nije spriječilo medije da u večernjim dnevnicima i člancima navedu kako "policija traga za nepoznatim počiniteljicama", piše Jug info.

"Šokirane smo da niti jedan medij nije objavio našu stranu priče, uopće nisu pokazali interes! Osim toga, većina nije niti uklonila članke i video na portalima i društvenim mrežama. Nitko ne preispituje tko je ostavio životinje u črvsto zavezanoj kesi na grani da uginu, nitko ne preispituje udruge i sklonište za životinje, koji se finacijraju dijelom i od javnog novca, a koji nisu odradili posao? Nitko ne preispituje medije i njihov poziv na javni linč što je također zakonom zabranjeno", uznemireno priča žena.

"Mi smo te jadne životinje željele spasiti, zvale smo, pokušale smo..."

Mail s detaljnim objašnjenjem i dokazima poslale su 24sata, Jutranjem listu, Telegramu, Indexu, Kronikama Velike Gorice, Novoj TV… Iz 24sata odgovorili su da će objavu ukloniti, ali to su napravili tek djelomično, ostao je video na TikToku i YouTube kanalu. Telegram im je odgovorio da će članak ukloniti, ali nisu pokazali interes ispričati i njihovu priču. Otočanke su najavile da će angažirati odvjetnika, javlja Jug info.

"Sad nam svi govore da smo mačiće, odnosno štence trebali ostaviti u toj kesi da uginu, je li to poruka koju šaljemo u novoj godini? Hoćemo li onda isto tako ostaviti i dijete, čovjeka sljedeći put jer tko zna što će nam se zakomplicirati? Mi smo te jadne životinje željele spasiti, zvale smo, pokušale smo, napravile smo što smo mogle", zaključila je.