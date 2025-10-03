Janko Popović Volarić ponovo postao tata

Janko Popović Volarić (45) i njegova supruga, glazbenica i producentica Lovorka Sršen, postali su roditelji djevojčice koju su oboje s nestrpljenjem iščekivali, javlja Glorija.

Djevojčica je stigla nakon godine dana braku glumca i glazbenice, a Janko već ima 28-godišnjeg sina iz prethodne veze.

"Moj sin sada ima 28 godina, tako da će razlika biti prilična. Presretan sam, bojao sam se da se neće dogoditi to drugo dijete, a stvarno sam ga želio. Strašno se veselim, nadam se da će moja leđa i moji živci to izdržati. Sad će David dobiti mlađu sestru, tako da je velika želja ispunjena. Nije da bih odbacio sina, ali ovo je bilo... Svaki ultrazvuk plačem", rekao je nedavno u HRT-ovoj radijskoj emisiji 'Homo Sapiens'.

Vjenčali su se u rujnu prošle godine

"Lovorka i ja živimo lijep, sretan i miran život. Uživam, divno mi je i ničime to ne želim pokvariti. Volim biti u vezi i što sam stariji, sve više volim biti doma. Volim kuhati, a najdraže jelo mi je goveđa juha s domaćim rezancima koju radim stvarno jako dobro. Volim čitati knjige, gledati filmove, serije, dokumentarce... Jer do prije nekoliko godina imao sam tempo u kojem zapravo nisam imao privatni život. U slobodno vrijeme posvetio bih se sinu, povremeno izlazio, loše spavao i to je bilo to", rekao je jednom prilikom za Gloriju.

Lovorka Sršen i Janko Popović Volarić vjenčali su se u rujnu prošle godine, a sudbonosno 'da' proslavili su u kavani Palainovka na zagrebačkom Gornjem gradu. Glumcu je ovo drugi brak. Godine 2009. oženio je kolegicu, glumicu Jelenu Veljaču, ali razveli su se nakon tri godine.