Jakov Jozinović rasprodao Beogradsku arenu u nekoliko sati: U redu čekale 44 tisuće ljudi

Pjevač Jakov Jozinović nakon pet rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru najavio je najveći samostalni koncert svoje karijere u Srbiji. Kako piše Mondo, Jozinović će 24. listopada nastupiti u Beogradskoj areni, a ulaznice su planule u rekordnom roku.

Prodaja ulaznica za koncert u formatu Arena 360° krenula je u ponedjeljak u podne, a interes publike bio je ogroman. U jednom trenutku u virtualnom redu čekanja nalazilo se gotovo 44 tisuće ljudi, dok kapacitet dvorane iznosi oko 19 tisuća mjesta. Zbog velike potražnje cijela Arena rasprodana je za samo nekoliko sati.

"Beogradska arena rasprodana u par sati!!! Hahahahahah, pa šta je ovo 🤯🤍🤍 Predivni ste ljudi! Zajedno stvaramo najljepšu priču i jedva čekam zapjevati s vama svoj novi album. HVALAAA 🫶🏻", poručio je pjevač na Instagramu.

Mnogi obožavatelji ostali su bez ulaznica pa se već nagađa kako bi njegov tim uskoro mogao objaviti i drugi datum koncerta. Vijest o velikom nastupu Jozinović je publici otkrio tijekom posljednjeg koncerta u Sava centru.