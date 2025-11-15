Jaja zaražena bakterijama masovno se povlače iz Hrvatske

Jaja zaražena bakterijom povučena su iz prodaje, a kupce se poziva da ih vrate i nikako ne konzumiraju.

Prisutnost bakterije Salmonella enteritidis otkrivena je u svježim jajima službenom kontrolom na tržištu na farmama i prodajnim mjestima u Italiji. Rizik je ozbiljan, ističu u europskom sustavu za sigurnost hrane, prenosi danica.hr.

Jaja su iz Italije distribuirana u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Francusku, Njemačku, Monako. Zasad nije poznato gdje su se sve prodavala u našoj zemlji. No, kako izvještavaju mjerodavne talijanske službe, jaja su distribuirana u pakiranjima od šest i deset komada, podrijetlom s farmi u Kampaniji i Lombardiji.

Tamošnji mediji pišu kako se opoziv prvenstveno odnosi na jaja koja se prodaju pod identifikacijskim kodovima farmi IT 064 MA 001 i IT 019 LO 003, s rokovima trajanja između 18. i 26. studenog 2025. godine.

Svima koji su konzumirali sumnjiva talijanska jaja liječnici savjetuju da pripaze na tipične simptome infekcije salmonelom, koji uključuju mučninu, povraćanje, vrućicu i bol u trbuhu.

Srećom, netifusne salmonele, prije svega salmonela enteritidis, ponajprije uzrokuju gastroenteritis, bakterijemiju i žarišnu infekciju. Simptomi mogu biti proljev, visoka temperatura ili simptomi žarišne infekcije.

Nisu ni blizu opasne poput bakterije iz istog roda, Salmonelle typhimurium, koja može uzrokovati produljeni i često smrtonosni bakterijemijski sindrom trajanja više od tjedna s vrućicom, glavoboljom, malaksalošću i tresavicom.