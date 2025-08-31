Jadranski derbi u sjeni tržišta: Pukštas, Sigur, Fruk i Janković čekaju rasplet

Kucnuo je čas. Stigao je trenutak prvog jadranskog derbija ove sezone. Poljud, Split, 21 sat i peto prvenstveno kolo, to su osnovne koordinate utakmice koja može ponuditi niz zanimljivih raspleta, a uoči iste puno je neodgovorenih pitanja. Ključnija su ipak ona kojima se bavi riječki kut, s obzirom na to da se domaćin posložio nakon ispadanja iz Europe. Njegove su dvojbe ipak nešto blaže prirode, prenose SN.

No, što može iznjedriti utakmica Hajduka i Rijeke? Što se splitskih bijelih tiče, pitanje koje sve najviše zanima odnosi se na Španjolce. Hugo Guillamón i Edgar Gonzalez ovog su tjedna postali igrači Hajduka, a kasnije se nešto energije potrošilo na njihovu registraciju koja je prošla uspješno.

Obojica će biti na raspolaganju Gonzalu Garciji, ali malo je vjerojatno da će se itko od njih naći u udarnoj postavi. Minutaža ovisi o njihovom stanju. Možda im Urugvajac i da priliku da tijekom utakmice odigraju prve minute na Poljudu.

Sastav Hajduka za derbi Hajduk - Rijeka

Garcia pomalo svoj stroj uvodi u ritam i nije za očekivati da će nešto puno mijenjati u odnosu na Osijek. Njegovih 11 igrača se praktički zna. Najveću bojazan pričinjavalo je stanje Abdouliea Sanyanga, ali on je potpuno spreman za nastup.

Zvonimira Šarliju zamijenit će Branimir Mlačić, a ostatak ekipe se zna. Ivušić, Karačić, Raci, Hrgović, Pajaziti, Pukštas, Krovinović, Bamba, Šego i Livaja trebali bi se suprotstaviti Rijeci i pokušati osvojiti 13., 14. i 15. bod sezone.

Takav bi scenarij značio i čak plus 11 u odnosu na protivnika koji bi se porazom praktički isključio iz utrke za naslov prvaka, iako je nezahvalno takvo što već sada govoriti. To je, također, tek jedan od mogućih ishoda.

Tko zna, možda nokautirana Rijeka i slavi na Poljudu pa se primakne na minus 5. Pitanje je bi li to išta učvrstilo status Radomira Đalovića kojemu su mnogi već odbrojali dane na klupi momčadi s Kvarnera uslijed dolaska novog gazde. Sigurno mu po tom pitanju ne bi pomogao još jedan poraz nakon potopa na Toumbi. Moguć je i remi koji donosi "istu metu, isto odstojanje".

Transferi: Odlaze li Pukštas, Sigur, Fruk i Janković?

Što se pak kadrova tiče, kraj prijelaznog roka stiže i glavnina je posla već trebala biti obavljena. Dvosmjerni promet polako dolazi kraju, a u fokusu su kod Hajduka i Rijeke primarno četiri igrača. Rokas Pukštas i Niko Sigur se prodaju već dugo, ali još nisu promijenili sredinu, a isto vrijedi i za Tonija Fruka te Niku Jankovića.

Svakom od njih posljednjih tjedana svaka domaća utakmica bila je potencijalno i posljednja. Fruk, a posebno Janković, su se već u više navrata čak i emotivno opraštali od Rujevice, ali evo, i dalje nose Rijekin dres.

Za Fruka je bio jako zagrizao Nantes, a Jankovića je Jose Mourinho htio u Feneru. Prodaje je čak najavljivao i Đalović, kao što sada najavljuje da će se još pojačati za Konferencijsku ligu.

Na drugoj se, pak, strani ista priča može ispričati za Pukštasa i Sigura. Amerikanac i Kanađanin su već dugo u izlogu, ali nikako da odu, a pitanje je i hoće li. Čak je Pukštas u ovom trenutku bliže ostanku, dok bi Sigur pošto-poto otišao s Poljuda na kojem se više ne vidi. No, nije baš da ima ponuda koje bi zadovoljile ambicije Hajduka.

Rijeka će smijeniti Đalovića?

Na Poljudu, jasno, svojim najvrjednijim eksponatima žele napuniti blagajnu, ali nije to baš tako lako kako se čini. Ulazni promet je u Hajduku dolaskom Španjolaca malo usporio. Gleda se u "pet do dvanaest" eventualno prema još jednom pojačanju u napadačkoj liniji, ali se ništa neće forsirati. Praktički, ako nešto upadne, upadne.

Svakako, prvi jadranski derbi stiže u suprotnim ozračjima. Hajduk je vruće ljeto promjena nekako preživio, ali ipak je ostala rana ispadanja iz Europe. Stopostotnost u prvenstvu je nekako sve to zamaskirala pa će Rijeka stići na puni Poljud.

Bijeli žele otići i na 15 od 15 tako da mirni dočekaju pauzu. Uvijek se ionako u nogometu broji zadnji rezultat i na njegovu se temelju slike kroje. Gosti, pak, tek ulaze u prijelazni stadij, gdje će očito biti podosta promjena.

Za očekivati je da s novim vlasnikom dođu i novi ljudi. Đaloviću, dakle, svaka sljedeća utakmica može biti i posljednja na klupi Rijeke, a može se dogoditi i da se u smiraj prijelaznog roka prodaju neki traženi igrači. Peto kolo, dakle, zatvara poslastica čiji epilozi puno toga mogu iskrojiti. Više se to odnosi na gosta nego na domaćina...