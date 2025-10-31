Jadran uvjerljivo svladao Mornar

U prvoj utakmice četvrtfinala Kupa Hrvatske, Jadran je svladao Mornar 14:6 i napravio veliki korak ka plasmanu u polufinale. Gradski derbi, ali ruku na srce, bez prevelikih uzbuđenja u bazenu.

Aktualni prvak kontrolirao je susret od samog početka, osim kratkog izjednačenja (2:2) u prvoj četvrtini, nakon čega su Matković s dva pogotka i Burazin serijom odveli Jadran na 5:2.

Mornar je u drugoj dionici nakratko zaprijetio smanjenjem na 5:4, ali uslijedilo je osam minuta bez pogotka momčadi trenera Dvornika, što je Jadran iskoristio i serijom golova otišao na 8:4. Time je praktički stavio 'točku na i' uvjerljivoj pobjedi koja je potvrđena u trećoj četvrtini.

Uzvrat je zakazan za 15. studenoga, budući da Mornar idućeg tjedna u Poljudu očekuje nastup na kvalifikacijskom turniru Konferencijskog kupa.

Ovako je susret komentirao Dušan Matković, koji je u mrežu Mornara tresao dva puta.

"Ova utakmica je prije svega imala psihološki značaj za nas. Nakon teškog poraza protiv Novog Beograda u Ligi prvaka, morali smo se izdignuti i nastaviti s pobjedničkim nizom. Drago mi je da smo to uspjeli, utakmica je prošla u najboljem mogućem toku. Imali smo nekih sitnih problema u napadu, ali sve je to uredu. Radimo na tome i mislim da će biti bolje u nastavku sezone", rekao je nakon susreta Dušan Matković.

Prva utakmica četvrtfinala Kupa Hrvatske Split, Poljud Jadran – Mornar 14:6 (5:3, 2:1, 4:1, 3:1) Jadran: Bijač (7 obrana), Matković 2, Ćurković 1, Radan, Butić 1 Pejković 1, Burazin 1, Zović 2, Berehulak 1, Nemet 1, Fatović 2, Dužević 1, Čelar (4 obrane), Skejić 1. Trener: Jure Marelja Mornar: Kordić (10 obrana), Uvodić, Hrvatić 1, Stojanac, Omrčen 1, Katunarić, Bušelić, Akrap, Čumbelić 1, Buzdovačić, Dragaš, Gudurić, Vukašin, Penava 3. Trener: Dino Dvornik