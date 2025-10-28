Jadran poražen od Novog Beograda u drugom kolu Lige prvaka

Pun Poljud, dobra atmosfera, vaterpolski spektakl, ali nedovoljno za pobjedu domaćina. Jadran je poražen u 2. kolu Lige prvaka, bolji je bio Novi Beograd rezultatom 10:7.

Splićani su odlično otvorili utakmicu, prvih nekoliko minuta bilo je energično, ali onda kao da su stali. Ponajviše je nedostajalo agresivnosti i ideje u napadu, a odličan je na golu bio Glušac koji je skupio 13 obrana i zadao puno glavobolje jadranašima. Zović je načeo njegovu mrežu, pogodili su zatim Berehulak i Ćurković, dok su gosti upisali tek jedan gol i to iz peterca. Međutim, ako je netko slučajno pomislio da će hrvatski prvak nakon početnog vodstva 3:1 lako protiv srpskog viceprvaka, gadno se prevario. Gosti iz Beograda napravili su seriju od čak 4:0 (Martinović, Gladović, Ćuk, Janković) i nekako ekspresno istopili ono što su jadranaši izgradili. Preokretom je momčad trenera Radanovića stigla do vodstva od 5:3. Domaćin je dugo bio bez pogotka, desetak minuta, skoro cijelu drugu četvrtinu, da bi post prekinuo kapetan Butić. Mučili su se Splićani u napadu, puštalo je i u obrani, ali na kraju su s povoljnim rezultatom, samo 'minus jedan', 5:6, otišli na predah nakon 16 minuta igre.

Moramo svakako pohvaliti i splitsku publiku koja je ispunila poljudski bazen. Tražilo se mjesto više, mnogi su bili na nogama ili stepenicama, ali nije se kukalo, jer glavno da se ušlo.

No, iako je domaćin imao 'igrača više', onog s tribine, u bazenu se nastavila muka po Jadranu. U trećoj četvrtini zabili su samo jednom (Berehulak), dok su Beograđani dva puta tresli mrežu Bijača (Gladović i Grgurević) i uoči zadnjih osam minuta susreta imali 8:6.

Koliko je bilo 'čupavo' govori i taj rezultat. 8:6 po ovim novim vaterpolskim pravilima je izrazito mali broj golova... Gorjelo je pod nogama uoči zadnje dvije minute susreta. Dva gola 'manjka', isto toliko i igrača u rosteru, jer su treće isključenje zaradili Ćurković i Nemet, ali Jadran se nije predavao. No, možemo reći kako je točku na i stavio Martinović kad je otprilike minutu prije kraja pogodio za 9:6. Na kraju 10:7 za Novi Beograd, koji je Jadranu uzeo važne bodove iz Poljuda.

Jadran – Novi Beograd 7:10 (3:3, 2:3, 1:2, 1:2) 2. kolo Lige prvaka, grupa B. Split, Poljud. Jadran: Bijač (5 obrana), Matković (1), Ćurković (1), Radan, Butić (1), Pejković, Tomasović, Zović (1), Berehulak (2), Nemet (1), Fatović, Dužević, Čelar, Skejić. Trener: Jure Marelja. Novi Beograd: Glušac (13 obrana), Pljevančić, Urošević, Gladović (2), Ćuk (1), Janković (1), Trtović (1), Dimitrijević, Perković (1), Martinović (3), Grgurević (1), Gavrilović , Milojević. Trener: Petar Radanović.