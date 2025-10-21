Jadran osvojio Superkup

Jadran se zadnjih godina brine za momčadske trofeje u Splitu, a tako su jadranaši otvorili i ovu sezonu. Momčad trenera Jure Marelje osvojila je Superkup u Zadru, bolji su bili od dubrovačkog Juga 11:8.

Joković, Nemet, Matković, Žuvela... Igra 'gol za gol', poprilično izjednačeno otvaranje utakmice. Ništa drugačije nismo ni očekivali od okršaja dva velika rivala, Jadrana i Juga. Ipak, hrvatski prvak je prvu četvrtinu zaključio s minimalnom prednošću, 3:2 za do tada oslabljene Splićane.

Oslabljenje, jer među vratnicama na početku nije bilo prvog vratara, Marka Bijača. Kapetan Barakuda našao se na klupi, ali mrežu je dobro čuvao Martin Čelar.

Ipak, Bijač nije dugo bio u ogrtaču, već je u drugoj četvrtini uskočio u bazen, a nedugo nakon njegova momčad je povela 5:3, otprilike u 12. minuti utakmice, što je do tada bila najveća prednost.

Momčad trenera Jure Marelja održavala je to vodstvo. Jug se u nastavku druge četvrtine, pa i treće približio u par navrata na 'minus jedan' (5:4, 6:5, 7:6...), ali nisu mogli doći u prednost. Mučili su se Dubrovčani u napadu, a s druge strane Splićanima je krenulo, pa su na krilima dva gola Matkovića stigli do prednosti 9:6, a potom i dobro reagirali u obrani te imali priliku za doći na 'plus četiri', ali je svoj gol zaključao Popadić, koji je imao velikih 10 obrana nakon 24 minute igre.

Na otvaranju četvrte dionice, Berehulak je pogodio za 10:6, a muka po Dubrovčanima se nastavila nakon što je Bijač obranio peterac Žu veli. Uoči zadnjih pet minuta igre sve je 'mirisalo' na pobjedu Splićana. A tako je i bilo. Jug se borio do kraja, ako ništa ušminkao rezultat, ali nije mogao do preokreta. Prvi trofej sezone odlazi u grad podno Marjan! Jadran je osvojio drugi Superkup u povijesti.

Jadran – Jug Adriatic osiguranje 11:8 (3:2, 3:2, 3:2, 2:2)

Utakmica Superkupa. Višnjik, Zadar.

Jadran: Bijač (5 obrana), Matković (3), Ćurković, Radan, Butić (1), Pejković (1), Tomasović, Zović, Berehulak (1), Nemet (1), Fatović (1), Dužević (3), Čelar (1 obrana), Skejić. Trener: Jure Marelja.

Jug AO: Popadić (13 obrana), Burđelez, Djerković, Mozara (1), Joković (1), Pavlić, Šušić (1), Bušlje (1), Kržić, Bušić, Herceg (1), Žuvela (2), Jurišić, Jerković (1). Trener: Vjekoslav Kobešćak.

Igrač više: Jadran (5/7), Jug (2/13)

Peterci: Jadran (0/1), Jug (1/2)