Jadran nadigrao Szolnoki u Mađarskoj, na korak su od četvrtfinala Eurokupa

Vaterpolisti splitskog Jadrana na korak su od četvrtfinala Eurokupa. U Mađarskoj su u prvoj utakmici osmine finala nadigrali Szolnoki s 15:10. Po četvrtinama je bilo 2:1, 4:4, 5:2, 4:3. Uzvrat je 7. ožujka u Poljudu.

U prve dvije četvrtine su Mađari četiri puta izjednačili rezultat. Bilo je 1:1, 2:2, 4:4 i 5:5. Berehulak je na isteku druge četvrtine zabio za 6:5, a sredinom treće i za 8:5. Držao se domaćin do 9:7, ali su Jadranaši s četiri gola zaredom osigurali mirnu završnicu prve utakmice i veliku zalihu za uzvrat.

Australac Marcus Julian Berehulak je u pobjedu ugradio 5 golova, po 2 su dali Jerko Marinić Kragić, Zvonimir Butić i Toni Jozef Nemet, a po jedan Dušan Matković, Duje Pejković, Mislav Ćurković i Nardo Skejić.

Neizvjesna je sudbina dvoboja crnogorskog Primorca i Jug Adriatic osiguranja. Kotorani su se žalili na odluku Europskog saveza vodenih sportova da se utakmice igraju na neutralnim bazenima u Podgorici i Zagrebu, a Jug neće igrati u Kotoru čiji bazen nosi ime ratnog zločinca.