Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo je bolje prošao nego Hajduk

U sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održan je ždrijeb četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a odredio je nekoliko vrlo zanimljivih parova, među kojima se ističe derbi između Rijeke i Hajduka. Dinamo je, s druge strane, ždrijeb prošao najbolje te će igrati protiv Kurilovca.

Prema kalendaru natjecanja, utakmice četvrtfinala igraju se 3. i 4. ožujka 2026. godine.

Povjerenstvo za ždrijeb činili su predsjednik Željko Mihalj te članovi Josip Brezni i Željko Bel, uz prisustvo savjetnika predsjednika HNS-a, Zorislava Srebrića i Stjepana Merkaša.

Parovi četvrtfinala Kupa:

ZAGREB: Dinamo – Kurilovec

Rijeka – Hajduk

Slaven Belupo – Lokomotiva

Slaven Belupo – Lokomotiva VARAŽDIN: Varaždin – Gorica