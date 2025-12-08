Close Menu

Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo je bolje prošao nego Hajduk

Prema kalendaru natjecanja, utakmice četvrtfinala igraju se 3. i 4. ožujka 2026. godine

U sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održan je ždrijeb četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a odredio je nekoliko vrlo zanimljivih parova, među kojima se ističe derbi između Rijeke i Hajduka. Dinamo je, s druge strane, ždrijeb prošao najbolje te će igrati protiv Kurilovca.

Prema kalendaru natjecanja, utakmice četvrtfinala igraju se 3. i 4. ožujka 2026. godine.

Povjerenstvo za ždrijeb činili su predsjednik Željko Mihalj te članovi Josip Brezni i Željko Bel, uz prisustvo savjetnika predsjednika HNS-a, Zorislava Srebrića i Stjepana Merkaša.

Parovi četvrtfinala Kupa:

  • ZAGREB: Dinamo – Kurilovec
  • RIJEKA: Rijeka – Hajduk
  • KOPRIVNICA: Slaven Belupo – Lokomotiva
  • VARAŽDIN: Varaždin – Gorica
