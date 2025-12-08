Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo je bolje prošao nego Hajduk

U sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održan je ždrijeb četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a odredio je nekoliko vrlo zanimljivih parova, među kojima se ističe derbi između Rijeke i Hajduka. Dinamo je, s druge strane, ždrijeb prošao najbolje te će igrati protiv Kurilovca.
Prema kalendaru natjecanja, utakmice četvrtfinala igraju se 3. i 4. ožujka 2026. godine.
Povjerenstvo za ždrijeb činili su predsjednik Željko Mihalj te članovi Josip Brezni i Željko Bel, uz prisustvo savjetnika predsjednika HNS-a, Zorislava Srebrića i Stjepana Merkaša.
Parovi četvrtfinala Kupa:
- ZAGREB: Dinamo – Kurilovec
- RIJEKA: Rijeka – Hajduk
- KOPRIVNICA: Slaven Belupo – Lokomotiva
- VARAŽDIN: Varaždin – Gorica
