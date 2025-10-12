[IZVJEŠTAJ S POLUVREMENA] HRVATSKA – GIBRALTAR 1-0: Fruk zabio za lakši odlazak na predah

Vatreni u Varaždinu dočekuju Gibraltar, na papiru najslabiju reprezentaciju skupine, a rezultat je na poluvremenu 1:0 zahvaljujući Frukovu golu iz 30. minute.

Prva je zaprijetila Hrvatska u 6. minuti kada je Baturina je izveo indirektan udarac s 18 metara, blokirao je De Barr. Potom je Majer prošao po desnoj strani, lopta je došla do Fruka koji je šutirao s desetak metara, ali nije bilo preciznosti u šutu. U 10. je minuti Bradarić ubacio s lijeve strane, Majer je spustio loptu Marcu Pašaliću koji je pucao sa sedam metara, ali pokraj gola. Tri minute kasnije Majer je pokušao atraktivno škaricama, no nije bio precizan. U 14. su minuti gosti pokušali iz kontre, no Richards je bio u zaleđu.

U 16. je minuti Baturina proigrao Fruka, no nije dobro pucao. Tri minute kasnije Majer je bio sam na šest metara, a njegov pokušaj glavom obranio je Hankins. U 20. je minuti nakon kornera lopta je došla do Ivanovića koji je šutirao iz okreta, nije bio precizan. Tri minute kasnije Majer je ubacio s desne strane do Marca Pašalića koji je šutirao s osam metara, pogodio je vratnicu. U 27. je minuti Ivanković bio u prilici, ali obranio je Hankins. Minutu potom Annesley je pokušao iz daljine, visoko preko vrata za prvi udarac Gibraltara na susretu.

U 30. je minuti Hrvatska povela: Marco Pašalić ubacio je s desne strane, a Fruk glavom sa šest metara matirao Hankinsa za prvijenac u reprezentativnom dresu. Pet je minuta kasnije udarac Marca Pašalića završio pored gola. U 36. je minuti Majer izveo slobodnjak, ali otišlo je iznad grede. Dvije minute zatim Marco Pašalić izveo je korner, a Bent je odbio u novi. U 42. je minuti Baturina izveo novi korner, a Jolley je glavom odbio.

U dvije minute sudačke nadoknade nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo s 1:0 iz 30. minute.

HRVATSKA: Kotarski - Marco Pašalić, Pongračić, Erlić, Bradarić - Moro, Kovačić - Majer, Baturina, Fruk - Ivanović

Klupa: Livaković, Ivušić, Smolčić, Gvardiol, Kramarić, Modrić, Budimir, Perišić, Mario Pašalić, P. Sučić, Jakić, L. Sučić

GIBRALTAR: Hankins - Annesley, Lopes, Jolley, Ronan - Richards, Bent, Valarino - Scanlon, Perera, De Barr

Klupa: Banda, Guerra, Del Rio, Borge, Mouelhi, Ronco, Clinton, Jessop, Vinet, Mauro, De Haro