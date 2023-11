Izraelski ministar: "Možda ćemo baciti nuklearnu bombu na Gazu", reagirao Netanyahu

Benjamin Netanyahu pokušao se na društvenim mrežama ograditi od komentara ministra u njegovoj vladi da je bacanje nuklearne bombe na Gazu "jedna od mogućnosti" i da palestinsko stanovništvo može "otići u Irsku ili pustinju".

Times of Israel je objavio izjave ministra baštine Amichaija Eliyahua koji je u intervjuu rekao da palestinski narod "može otići u Irsku ili pustinje, čudovišta u Gazi trebaju sama pronaći rješenje", dodajući da oni koji mašu palestinskom ili hamasovskom zastavom "ne bi smjeli nastaviti postojati na licu zemlje", piše Index.

Ministar je također rekao da je bacanje nuklearne bombe na Pojas Gaze "jedna od mogućnosti" te da treba ograničiti humanitarnu pomoć stanovništvu. "Mi nacistima ne bismo davali humanitarnu pomoć. Ne postoje nevini civili u Gazi", rekao je ministar.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023