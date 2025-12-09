Iznenada preminuo legendarni nogometaš koji je igrao protiv Hrvatske

Belgijski nogomet izgubio je jedno od svojih prepoznatljivih imena u Antwerpenu je u 55. godini života preminuo Glen De Boeck. Nekadašnji branič belgijske reprezentacije nedavno je doživio težak moždani udar u vlastitom domu. Unatoč brzoj intervenciji liječnika i hospitalizaciji, njegova se zdravstvena situacija pogoršala te je izgubio životnu bitku dva dana kasnije.

De Boeck je desetljeće nosio dres Anderlechta i ostavio značajan trag u povijesti tog belgijskog velikana. Za reprezentaciju je upisao 36 nastupa i jedan pogodak, a bio je dio ekipe koja je nastupila na čak trima svjetskim prvenstvima 1994., 1998. i 2002. godine.

Hrvatska publika pamti ga iz kvalifikacijskog dvoboja na Maksimiru u listopadu 2001., kada je Hrvatska slavila 1:0 pogotkom Alena Bokšića i osigurala vizu za SP u Japanu i Južnoj Koreji.

Nakon završetka igračke karijere, De Boeck je krenuo trenerskim putem. Vodio je niz belgijskih klubova, među kojima se ističu Cercle Brugge, Beerschot, Beveren, Mouscron i Lokeren.