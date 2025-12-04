Izložba: Svijet kao fragmenti / Fragmenti koji spajaju

Kako izgleda suvremeni život kroz oči i kist jednog umjetnika, dočarao je slikar Zoran Nejašmić. U Galeriji Lantana u Solinu (prostor bivšeg TZ-a Solin), u utorak, 2. prosinca 2025. godine, otvorena je njegova samostalna izložba pod nazivom „Fragmenti“ u organizaciji JUUK Zvonimir Solin. Izložba je otvorena do 19. prosinca, prostor se nalazi u sklopu suvenirnice Zvonimir, a zainteresirani izložena umjetnička djela mogu pogledati u radnom vremenu suvenirnice (od pon-pet 08-20h i sub 08-12h).

Slikar je predstavio publici djeliće suvremenog života i svijeta te na taj način podijelio vlastitu viziju današnjice. Uz riječi umjetnika, izložbu su otvorili Mario Matijević, urednik izdanja u JUUK-u Zvonimir Solin i povjesničarka umjetnosti Sanja Nejašmić.

„Izložba Fragmenti“, nazvana po istoimenoj slici, prikaz je dominantno recentnih radova, u kojima umjetnik oslikava fragmente života, sjećanja i subjektivnog iskustva promišljajući o životnim fazama koje su prikazane kao niz događaja, dojmova i sjećanja, ne nužno u kronološkom slijedu, već upravo u fragmentima, u svojoj slojevitosti.

Pojačan dojam doživljaja postignut je dominacijom linije, crnom pozadinom i neočekivanim kontrastima linija boja u odnosu na podlogu. Iako mali dijelovi, u vremenu prostoru i memoriji, fragmenti su prepoznatljive mikro cjeline, a cjeline se sagledavaju kao dijelovi cijelog postava izložbe i otvaraju mogućnost različitim doživljajima i interpretacijama ovisno o subjektivnom iskustvu promatrača.

- Slikanje je samotan posao koji zahtijeva da promišljaš i uđeš u sebe, prikažeš svoje emocije na platnu. Ja sam izložio sebe na ovim slikama. Teme su malo mračnije jer živimo u takvim vremenima, osvrnuo sam se na posljednje događaje i rat, stvari koje su u posljednje vrijeme sve nas dotakle - kazao je slikar Zoran Nejašmić povodom otvorenja izložbe.

Zoran Nejašmić živi i radi u Postirama na otoku Braču. Svoj profesionalni put započeo je kao glazbenik, no prije nekoliko godina vratio se kistu i svom likovnom porivu iz rane mladosti. Prve izložbe imao je sa svojim mentorom Franom Radakom u Hrvatskoj, Švedskoj i Bosni i Hercegovini, a samostalno je izlagao u Mađarskoj i godinama aktivno sudjeluje na različitim likovnim kolonijama.