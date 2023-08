Izložba "POP IN NFT" u Arsenalu: Uzbudljiv spoj umjetnosti, tehnologije i povijesti

Turistička zajednica grada Hvara i Grad Hvar s ponosom predstavljaju „POP IN NFT“, revolucionarnu umjetničku izložbu koju su oživjeli umjetnici udruženi u NFT Art Alliance (NFTAA) i AnimusLive, u suradnji s Fondacijom Richard Bernstein.

Postavljena unutar povijesnog hvarskog Arsenala izložba "POP IN NFT" od 6. kolovoza do 5. rujna 2023. godine nudi do sad neviđeno istraživanje zamagljenih granica između naše fizičke stvarnosti i eteričnog svijeta digitalne umjetnosti, slaveći spoj suvremene umjetnosti, najnovijih tehnologija i revolucionarnog svijeta nezamjenjivih tokena (NFT - non-fungible token).

Nastavljajući vizionarsko nasljeđe pionira pop arta Richarda Bernsteina, deset suvremenih umjetnika ostvarilo je kolekciju koja premošćuje jaz između tradicije i inovacija. Baš kao što je Bernstein unaprijedio svijet umjetnosti integracijom digitalnih procesa, ovi inovativni umjetnici koriste moderne tehnike kako bi pomakli granice umjetničkog izraza.

Izložena djela predstavljaju raznolik raspon stilova i tema, pri čemu svaki umjetnik nudi jedinstven pogled na križanje umjetnosti, tehnologije i NFT-ova. Od živopisnih portreta cvjetno-ptičjih tema koje Soheil Hosseini i prikazuje kao modne zvijezde, do maštovitih scena koje je izradio Arne Spangereid povezujući aristokratske salone sa suvremenim poremećajima pop kulture, izložba obećava gozbu za osjetila.

Posjetitelje će očarati promjenjiva priroda djela Alessandre Manias između šarenih apstrakcija i referenci video igara, koja ih vodi na radostan put prema višoj svijesti. Ručno slikane animacije Lea Cranea prikazuju izuzetno ekspresivne aktne motive i slike transfiguracije i bijega, izazivajući osjećaj transformacije i oslobođenja.

Portreti Marjana Shariata prelaze granice figurativnog realizma i sanjarskih stanja, ostavljajući posjetitelje pod tajanstvenim i zastrašujućim dojmom. Slike velikih dimenzija Nasim Pachi, bogate estetizmom, izazivaju nas da promišljamo o skrivenim identitetima njenih tema, potičući dublje istraživanje kulturnih i društvenih konteksta.

Evokativne slike Elham Shafaei otkrivaju melankolična bića izmještena i presađena u alternativnu stvarnost, suptilno animirana dubokim osjećajem gubitka. Stefano Favaretto koristi znanstvene metode kako bi vizualizirao nevidljivo, otkrivajući očaravajuće manifestacije univerzalne energije. U međuvremenu, Gaia Riposati i Massimo Di Leo svojim Projektom Nuvola koriste umjetnu inteligenciju i performanse kako bi remiksali povijesne slike, povezujući suvremeni utjecaj tehnologije s trajnim nasljeđem čovječanstva. Marco Veronese također učinkovito koristi takve tehnike kako bi probudio svijest jakim simbolizmom i autorskim citatima.

Nezamjenjivi tokeni (NFT-ovi) su kriptografski zaštićena digitalna imovina koja predstavlja jedinstveni predmet, pojavu, umjetničko djelo ili slično, koriste tehnologiju blockchain kako bi certificirali jedinstvenost i vlasništvo, što je izazvalo revoluciju u svijetu umjetnosti. Među prvima su ih prihvatili Sotheby's, Christie's i Muzej moderne umjetnosti u New Yorku.

Izložba „POP IN NFT“ zidove renesansnog hvarskog Arsenala pretvara u platno oslikano svjetlom kroz očaravajuće projekcije, a integracija svjetla i digitalne umjetnosti stvara trodimenzionalno okruženje koje služi kao portal između fizičkog svijeta i umjetničkog metaversa.

Ova transcendentna instalacija vodi posjetitelje na putovanje na kojem se nematerijalna digitalna područja neprimjetno spajaju sa slojevima ljudske povijesti, utjelovljene unutar zidova Arsenala. Dok svjetleće projekcije plešu i pomiču se prostorom, granice između fizičkog i digitalnog područja se zamagljuju, pozivajući na razmišljanje o dubokom utjecaju tehnološkog napretka i NFT-ova na čovječanstvo.