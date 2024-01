IZLOŽBA MASKOTA SPLITSKOG SPORTA Organizirali košarkaški klub Split i kolekcionari: "Očekuje vas ekskluzivno iznenađenje koje će vas oduševiti"

Iz Gradske knjižnice Marko Marulić pozivaju sve građane na otvorenje izložbe 'Evo me - 50 godina maskote splitskog sporta'.

Svečano otvorenje će biti na Noći muzeja 2024. godine u 19 sati, a posjetitelji će moći uživati u izložbi do 23 sata.

"Pozivamo sve ljubitelje sporta i one koji to tek postaju na otvorenje izložbe 'Evo me – 50 godina maskote splitskog sporta' na Noći muzeja ’24! Uz početak u 19 sati, izložbu taj dan možete istraživati do 23 sata.

P.S. U 20:00 h vas očekuje ekskluzivno iznenađenje koje će vas oduševiti!

Vidimo se 26. siječnja!", poručuju organizatori.

Splićanima će na ovoj kompleksnoj izložbi, biti predstavljene maskote splitskoga sporta te proizvodi kombinata 'Jugoplastika' na temu sporta. Također će se obraditi velika sportska natjecanja odigrana u Splitu, kao i maskote ostalih splitskih klubova.

"U kolekcionarskom svijetu se za maskote kaže da se epohe dijele na 'prije i posli Biloga i Žutka'. Na dan svetoga Duje 1974. godine u prodaju je puštena maskota 'Bili'. Marketing Jugoplastike je kroz novinske reklame najavio izlazak sloganom 'EVO ME'. Taj jednostavan i savršen slogan smo odlučili koristiti kao glavni naziv naše izložbe, s radnim nazivom '50 godina maskote splitskog sporta'", kazali su iz Gradske knjižnice Marko Marulić.

Izložba će poslužiti kao svojevrsni memento splitskim i ostalim dizajnerima, kiparima i umjetnicima koji su kroz rad na sportskim maskotama obogatili sportsku baštinu našega grada. Tu su zastupljena imena Zdenka Milišića, Oskara Kogoja, Borisa Ljubičića, Vaska Lipovca, Željka Radmilovića te inih.

Izložba je namijenjena svim generacijama naših sugrađana. Stariji će se prisjetiti prošlih vremena kroz izložene eksponate, dok će se mlađi upoznati s bogatom sportskom poviješću i spektakularno dizajniranim proizvodima našega grada.

"Pozivamo Vas da posjetite ovu raritetnu izložbu na našim prostorima koju samo Split može organizirati.

Izložbu organizira Košarkaški klub Split i splitski kolekcionari uz podršku GKMM-a

Izložbu možete pogledati do kraja veljače!", zaključili su organizatori.