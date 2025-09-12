Izgubio nadzor nad autom i prešao u suprotnu traku. Dvoje ljudi iz vozila koje je udario je ozlijeđeno

Jučer, 11. rujna u 9.50 sati u mjestu Čista Mala dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da 39-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom švicarskih nacionalnih oznaka, krećući se kolnikom županijske ceste broj 6071, u desnom nepreglednom zavoju nije prilagodio brzinu kretanja, uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem vozila te prelazi na prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, pritom prednjim dijelom vozila udara u prednji dio osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 85-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 85-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede, dok su 42-godišnjoj putnici iz istog vozila konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 39-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.