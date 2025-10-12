Izbornik Zlatko Dalić: "Treba imati kontinuitet, ne možemo nakon dvije dobre utakmice zvati nekog u reprezentaciju

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Gibraltar 3:0 u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalića slavili su golovima Tonija Fruka, Luke Sučića i Martina Erlića koji su zabili reprezentativne prvijence.

Vatreni se nalaze na prvom mjestu ljestvice skupine L sa 16 bodova, tri više od drugoplasirane Češke koja ima i utakmicu više. Hrvatskoj je za matematičko osvajanje skupine i izravan plasman na SP dovoljan samo bod u sljedeća dva susreta, a vrlo je izgledno da im ni bod neće biti potreban osim u slučaju da Češka ne razbije Gibraltar vanserijskom razlikom, piše Index.

Pred kamere Nove TV je stao Zlatko Dalić: "Mislim da je to to i da smo osigurali plasman na SP, ali nam ostaje da odradimo preostale dvije utakmice kako treba. Čestitam igračima, igrali smo dobro svih šest utakmica i na nama je da nastavimo i dalje. Govorilo se o najlakšoj grupi u povijesti, ali smo je zavrijedili, među najboljima smo na svijetu. Bili smo disciplinirani i odgovorni, dobro smo sve odradili.

O utakmici i o tome što treba popraviti

Treba popraviti neke stvari za još veće domete. Imamo još dvije utakmice, a onda slijedi priprema za SP. Dignuli smo momčad na višu razinu, tu su mladi dečki koji su iskoristili svoju priliku i postali smo kvalitetni. Moramo popraviti tranziciju i biti okomiti, prespori smo.

Moramo naći još jednog napadača, treba nam raznovrsnost. Nitko nije otpisan, tko god zasluži, bit će na popisu. Treba imati kontinuitet, ne možemo nakon dvije dobre utakmice zvati nekog u reprezentaciju.

O Gibraltaru

Protivnik je stajao iza lopte i uništavao nam ritam, dobro smo reagirali po izgubljenoj lopti. Dao sam priliku igračima koji su manje igrali, žao mi je da nije igrao Smolčić, ali se ozlijedio pa nije mogao igrati.

O zajedništvu

Moramo ovako nastaviti, biti velika obitelj i to nam daje sve. Postigli smo sve zbog kvalitete, ali smo jedna velika obitelj, atmosfera nas čuva. Rekao sam dečkima da čuvaju atmosferu jer se to ne dobije lako, a lako se izgubi. Svi jedva čekaju ući u reprezentaciju."