Izbornik Igor Arbutina preuzeo ŽOK Ribolu Kaštela: "Uživam raditi s ovom ekipom, želimo maksimalan rezultat"

Igor Arbutina, izbornik Hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije i trener s više od dva desetljeća međunarodnog iskustva, ponovno je dio hrvatske klupske odbojke. Nakon dugogodišnjeg rada u inozemstvu – ponajprije u Njemačkoj i Katru – Arbutina se 2023. godine vratio na domaću scenu preuzimanjem nacionalne selekcije, a sada i vođenjem Ženskog odbojkačkog kluba Ribola Kaštela. Njegov dolazak u Kaštela snažna je potvrda ambicija kluba, ali i dodatni impuls razvoju ženske odbojke u regiji, s obzirom na bogato trenersko iskustvo i sustavan rad koji Arbutina donosi.

Uoči početka rada s ekipom Ribola Kaštela, Arbutina je govorio o motivima dolaska, poznavanju igračkog kadra te ciljevima koje želi ostvariti s Kaštelankama:

“Zadovoljan sam i sretan što sam došao u Kaštela, u klub s velikom tradicijom. Na poziv Uprave kluba prihvatio sam sa zadovoljstvom doći ovdje. Većinu djevojaka znam i kroz praćenje prošle sezone, a s nekima sam radio u nacionalnim selekcijama. I mogu reći, u ovih desetak dana što sam u Kaštelima, da uživam raditi s ovom ekipom. Nadamo se da ćemo nastaviti na tragu kako smo završili prvi dio prvenstva, s pobjedama te da ćemo uspjeti podići razinu igre i vratiti se prema vrhu hrvatskog prvenstva. U svakom slučaju, da budemo konkurentni sa svim ekipama i da probamo postići maksimalan rezultat koji je u ovom trenutku moguć.”

Pozitivan dojam o suradnji s novim trenerom dijeli i kapetanica Ribole Kaštela Dora Matas, koja ističe da su igračice spremne dodatno podignuti razinu igre i nastaviti u pobjedničkom ritmu:

“Jako sam sretna da je izbornik Igor Arbutina došao kod nas. Mi igračice dajemo sve od sebe da podignemo kvalitetu igre i nadamo se da ćemo pod njegovim vodstvom i dalje nastaviti s pobjedama te da ćemo se iz utakmice u utakmicu sve više penjati prema vrhu tablice.”

Dolazak izbornika na klupu Ribole Kaštela tako otvara novo poglavlje za kaštelanski klub, koji u nastavku sezone želi potvrditi kontinuitet dobrih rezultata, podići razinu igre i ostati konkurentan u borbi s najboljim ekipama domaćeg prvenstva.

Već u ovom pripremnom dijelu sezone “malene” očekuje prvi ispit pod vodstvom novog trenera – utakmica će se igrati u Gradskoj dvorani Kaštel Stari u srijedu, 14. siječnja 2026. godine, s početkom u 19.30 sati, kada ŽOK Ribola Kaštela dočekuje ekipu ŽOK Dubrovnik. Osim natjecanja u Superligi, Kaštelanke su ostvarile i značajan uspjeh u Kupu, izborivši plasman u polufinale SuperSport Kupa Hrvatske – Snježana Ušić, čime su dodatno potvrdile kvalitetu i visoke ambicije u aktualnoj sezoni.