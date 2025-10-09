Izbornik Dalić: Moramo biti sretni s bodom koji nam puno znači

Hrvatska reprezentacija odigrala je neodlučenih 0:0 protiv češke reprezentacije u svojoj šestoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon ovog rezultata Hrvatska je dalje prva u svojoj skupini s 13 bodova, jednako kao i drugoplasirana Češka koja ima jednu odigranu utakmicu više.

Dalić: Veliki korak prema SP-u

"Osvojili smo bod, ali to je veliki korak prema SP-u. Imali smo problema u prvom dijelu, protivnik je ušao u utakmicu jako dobro, bili su bolji i agresivniji, imali smo puno problema u tom dijelu. U drugom poluvremenu smo bili bolji. Perišić je imao dvije stopostotne šanse, no kažem, nije igra bila na visini, možemo puno bolje i kvalitetnije. No moramo biti sretni s bodom koji nam puno znači.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Idemo do kraja maksimalno ozbiljno i profesionalno. Igramo u Varaždinu, idemo zadovoljni. Moja stota utakmica? Malo smo proslavili, predsjednik je održao mali govor, poslikali smo se i napravili majice. Idemo dalje kao velika obitelj. Idemo prema Svjetskom prvenstvu, sve ćemo dalje nakon toga", rekao je Zlatko Dalić, piše Index.