Izbor za najljepšu okućnicu i balkon u 2023. godini na području grada Trogira

Priča o ovogodišnjem hvalevrijednom projektu započela je simbolično, na prvi dan proljeća, 21. ožujka 2023. godine kada je Natječaj objavljen, a mještani Trogira pozvani da prijave svoje uloženo vrijeme i trud u uređenje okućnica, vrtova, balkona i prozora. Ovim projektom Turistička zajednica grada Trogira najavila je i prvi sajam cvijeća (28.4. – 1.5. 2023.) kada je Trogir na četiri dana uistinu postao Centar Cvita. Na trogirskoj su rivi brojni izlagači na raspolaganje i prodaju stavili velik izbor sadnica, cvijeća i ukrasnog bilja. Ovaj je šareni sajam ponudio i bogati program na nekoliko lokacija u gradu – od edukativnog predavanja za odrasle do kreativnih i veselih radionica za djecu i mlade, a sve s ciljem poticanja kulture cvijeća i razvijanja ekološke svijesti građana.

Šarenilo cvijeća i sadnica izlagača iz cijele hrvatske motiviralo je i inspiriralo naše sugrađane jer su prijave na Natječaj počele sve više pristizati, a prijaviti se moglo u kategorijama „Balkon i prozor“ te „Vrt i okućnica“. Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta bio je potaknuti građane na stvaranje kreativnih rješenja u uređenju svojih okućnica i balkona kako bi se doprinijelo zelenijem i uređenijem mjestu za život, te iskazala konkretna akcija sa svrhom dugoročnog i održivog očuvanja okoliša grada Trogira i njegove okolice.

Direktor Turističke zajednice grada Trogira, Marin Piveta ističe „Ovaj je projekt iznimno bitan kako bi se potakla svijest građana te da se na jedan način urede okućnice i balkoni na području grada Trogira, a ujedno je i promotivni aspekt kojim grad naglašava djelovanje u smjeru održivog turizma i održivog upravljanja destinacijom, čime se fokusiramo na kvalitetu sadržaja, a istovremeno ublažavajući masovnost turizma. Zbog toga mi je želja da se ovaj projekt nastavi i narednih godina, a prvenstveno bi zahvalio svima koji su se prijavili na natječaj te stručnom povjerenstvu koje je na temelju obilaska okućnica i balkona uistinu dodijelilo nagrade najboljim prijaviteljima, a svakako smo dali i publici priliku da se očituje te odabere dobitnike za treće mjesto.

Dodatna motivacija za sudjelovanje u natječaju svakako su i vrijedne novčane nagrade za prva tri mjesta, a dobitnice po kategorijama su:

„Balkon i prozor“ „Vrt i okućnica“

1. Julia Radović – 700,00€ 1 .Dinka Borjan – 700,00€

2. Marija Berket – 500,00€ 2. Ana Betica Restović – 500,00€

3. Valentina Vukman – 300,00€ 3. Marijana Stipčić – 300,00€

Prva dva mjesta odabrana su na temelju ocjena stručnog Povjerenstva kojeg čine Marin Piveta, mag.oec., direktor Turističke zajednice, Jasna Popović, dipl.pov. umjetnosti i etnologinja, pročelnica Konzervatorskog odjela u Trogiru pri Ministarstvu kulture i medija RH, Nikolina Tomaš, mag.ing.agr., rukovoditelj sektora održavanja javnih površina pri Trogir holdingu d.o.o., te Mihaela Milat, mag.ing.arch., arhitektica predstavnica tvrtke GEOART d.o.o., a koji su po isteku roka za prijavu obišli okućnice i balkone.

Pročelnica Konzervatorskog odjela u Trogiru pri Ministarstvu kulture i medija RH, Jasna Popović „Čestitam svim pobjednicima i kandidatima koji su nas pustili u svoje male zelene oaze koje stvarno nije lako održavati. Iz konzervatorske perspektive, mene profesionalno zanimalo je li stoji ona tvrdnja da nema te greške u arhitekturi koju hortikultura ne može sakriti, ali ono što me iznenadilo je da nema te uspješnice u arhitekturi koju jedan cvijet ne može još dodatno uljepšati, a to se najviše vidi u povijesnoj jezgri. Također, čini mi se da se puno ljudi odazvalo na glasanje na društvenim mrežama, što pokazuje da građani smatraju ovu temu vrijednom i bitnom. Neke studije pokazuju da zelena infrastruktura ovdje na Mediteranu može biti dobar odgovor na izazove klimatskih promjena, jer nama hlada uvijek fali. Ono čemu se mi nadamo u budućnosti je jedna zelena šetnica, od trajektne luke sve do Pantane, gdje bi se u kontinuitetu moglo šetati ispod stabala,

Kriteriji za ocjenu u kategoriji „Okućnice i vrtovi“ grupirani su u tri glavne odrednice: hortikultura i održavanje (zdravlje biljaka i održavanje vrta), dizajn (kompozicija, raspored elemenata i njihov smještaj u prostoru), te originalnost. U okviru tih odrednica ocjenjivalo se zdravlje i bujnost biljaka, biljna raznolikost i urednost (redovno uklanjanje uvelih cvjetova i listova). Osim toga, posebna je pozornost posvećena uspješnosti obrezivanja, borbi protiv nametnika, te primjeni ekoloških metoda u održavanju vrta, primjerice sakupljanju kišnice ili kompostiranju. U smislu dizajna, Povjerenstvo je razmatralo složenost sadnje (boja, tekstura, mirisi) i kreativnost u primjeni hortikulturnih elemenata poput suhozida, kamenjara, vrtnih staza i sl. Ocijenjen je i opći estetski dojam, odnosno utjecaj na cjelokupni izgled pročelja.

GALERIJA Kliknite za pregled

Kriteriji u kategoriji „Balkon i prozor“ grupirani su u iste glavne odrednice, međutim, ovdje je pozornost dodatno bila usmjerena na odabir odgovarajućih lonaca za cvijeće.

Po odabiru dobitnika za prva dva mjesta u obje kategorije, na društvenoj mreži Facebook objavljeni su preostali finalisti među kojima je publika sa nekoliko stotina pozitivnih reakcija na slike odabrala dobitnike nagrade za treće mjesto za kategorije „Vrt i okućnica“ te „Balkon i prozor“.

Po završetku Natječaja dobitnici su pozvani na svečanu dodjelu nagradu u Salonu Grada Trogira, gdje su, uz potpisivanje Ugovora i dodjelu plaketa, prigodno darovani divnim buketom cvijeća čiji se sukulenti ponovno mogu posaditi, čime se potiču održive metode održavanja vrta i cvijeća.

Stručno Povjerenstvo naglasilo je da će iduće godine pokušati odvojiti više vremena kako bi obilazak okućnica i balkona bio što bolji i detaljniji, a pozvani su i ovogodišnji dobitnici da se pridruže Povjerenstvu kako bi se dobio svježa i drugačija perspektiva. Također, dobitnici su predložili i otvorene edukacije kako bi se ostalim građanima i objektima koji posluju u gradu predstavile biljke koje su pogodne za ljetne i zimske mjesece te metode njihova održavanja, a sve sa ciljem da se smanji korištenje plastičnog, umjetnog cvijeća.

Turistička zajednica grada Trogira ovim putem zahvaljuje svim mještanima koji ulažu svoj trud i vrijeme u održavanje i uređenje svojih cvjetnih aranžmana, sadnica i pitara koji su simbol truda i jedinstveni ukras grada Trogira, a također poziva sve građane da se i iduće godinu odazovu na ovaj divan projekt te pokažu svoju maštovitost u botaničkom dizajnu te doprinesu estetskoj i ekološkoj prezentaciji našega grada.